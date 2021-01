El Sol a Plomo

EL PRI SE REAGRUPA

Para el próximo día 23 de enero, la aspirante del PRI al distrito 02 federal con sede en Gómez Palacio, Rocío Rebollo Mendoza se registrará oficialmente como precandidata en el comité estatal del otrora partidazo en la capital de Durango, donde se esperan algunas sorpresas y donde quedará plasmado la unidad que hoy en día está trabajando al interior y con cuadros de gran calado, con esto, la militancia priista se está reagrupando y cada vez dan una muestra de que va en serio la unidad priista, para luego después acudir al INE y consumar la alianza con el PAN y el PRD y estar listos para el proceso electoral que ha despertado gran interés y que incluso ya le llaman “la más grande elección”.

PARA EL PAN DOS DISTRITOS LOCALES EN GÓMEZ PALACIO

Luego de que se repartieron el pastel los partidos políticos coaligados para la contienda electoral y buscar el Congreso de Durango, en Gómez Palacio son 3 distritos, de los cuales dos son para el blanquiazul y uno para el tricolor, de ahí que los distritos X y XII los encabezarán panistas, mientras que en el XI, será un candidato priista, cómo cambian los tiempos y que lejos se ven en que el priismo era el que dominaba, sobre todo en Gómez Palacio que apenas hace un año y medio era bastión priista.

SEGÚN SE DICE…

Los nombres de los que se “barajan” y que buscarán la candidatura panista en los distritos X y XII, son; para el primer caso está Claudia Galán y el actual subsecretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural del Estado en la laguna, Jesús del Rivero Ibarra; mientras que para el distrito 12 los que la buscan son la actual administradora del Palacio de Gobierno en la laguna Teresa Becerra y el actual subsecretario de Gobierno, Manuel Ramos Carrillo, por se dice en los corrillos políticos que tanto del Ribero Ibarra como Ramos Carrillo están más que “amarrado”, ¿será?.

YA SE MUEVEN LOS CUADROS PRIISTAS

A quien se le ha visto trabajar, aunque en forma muy discreta pero efectiva, es a la actual regidora en el ayuntamiento por el PRI Aidé Román Vázquez, dicen los que saben que la priista quien tiene una militancia de más de 20 años, sería una buena candidata en el distrito local XI con sede en Gómez Palacio, es un gran perfil con una gran preparación académica, además de que le sabe bien al tema político, de ahí que no descarte a esta representante popular, sin embargo, la otra aspirante la también regidora Estrella Morón quien no tiene mucha trayectoria en el partido, pero tiene algo muy importante que es de la simpatía y del equipo del dirigente estatal priista Luis Enrique Benítez Ojeda, y aunque Aidé puede ser un cuadro ganador, al parecer no será la elegida en este proceso, pero por el contrario, Estrella Morón no es un cuadro ganador, pero tiene la venia de la dirigencia estatal, esperemos y diremos.





REUNIÓN DE PANISTAS CON ROCÍO REBOLLO

Ya se están dando las primeras reuniones de carácter “privada” entre los dirigentes del PRI Juan Moreno Espinoza y del PAN Mario Ibáñez Delgado del municipio gomezpalatino, con la quien se dice será la inminente candidata al distrito 02 Durango, Rocío Rebollo Mendoza, por la alianza entre estos dos partidos políticos y el PRD, que dichos sea de paso, en esta ocasión el dirigente del Sol Azteca Martín Ochoa no fue convocado, y ¿De qué hablaron?, pues para nadie debe ser una incógnita, pues en estos momentos lo que están acordando es la estrategia de trabajo entre los distintos organismos, por lo que en la siguiente reunión ya estará el perredista, no se me agüite Martín, ya lo van a incluir, ¡téngalo por seguro!.