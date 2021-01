El Sol a Plomo

SE REDUCEN LOS ESPACIOS PARA LOS PARTIDOS EN ALIANZA

Con la alianza entre los partidos políticos del PRI-PAN y PRD, se reducen los espacios y hay menos oportunidades para los aspirantes en los distritos locales, pues al repartirse, al PAN le corresponderán 7, al PRI 6 y al PRD 2, pero además se tienen que favorecer la equidad de género, es decir 8 para las mujeres y 7 para hombres, aunado a eso, también se tiene que cumplir con una tercera parte que debe ser para personas menores de 35 años, de ahí que se ve complicado, porque hay muchos tiradores y pocos los espacios.





PARA EL PRI EN LA LAGUNA, SÓLO 2 ESPACIOS

Mucho se tendrá que trabajar para lograr conciliar con los distintos grupos que buscan posicionar a sus mejores cuadros para ser los elegidos a una diputación local en la región lagunera, pues tan sólo habrá 2 espacios para el otrora partidazo, uno en el distrito XI en Gómez Palacio y otro en el XIII con cabecera en Lerdo, ya que el IX, X y XII, serán para el blanquiazul; sin embargo, por parte de los priistas, deben esperar si en estos dos distritos, será para hombre o mujer y luego esperar si será para menos de 35 años, pero les adelantamos que si es para mujeres, casi están amarradas, en el distrito XI, Estrella Morón, aunque Aidé Román pudiera ser mejor candidata; y en el distrito de Lerdo, está Susy Torrecillas, pero también Jaqueline del Río levanta la mano.





HAY ESPERANZAS

En caso de que fuera el distrito local XIII con sede en Lerdo para un hombre, el que seguramente sería el elegido, es el actual secretario del ayuntamiento, José Dimas López Martínez, quien se ha caracterizado de ser disciplinado y leal al PRI, aunque, aquí también hay quien levanta la mano y es un cuadro muy importante, además en caso de que fuera menor de 35 años, ahora si le quedaría como anillo al dedo al dirigente local priista, Juan José Carrillo Aldaba, por lo que, la esperanza muere al último y todo se puede esperar en el estira y afloje.





DESBANDADA Y LLAMADO DESESPERADO

En el PRI, algunos ex dirigentes de sectores y militantes importantes comienzan a salirse del otrora partidazo, los motivos sólo ellos lo conocen, pero el hecho de que el Chepo, Uriel López ex dirigente del sector popular CNOP, no es el único que ha abandonado el partido, sino también un cuadro importante que es Alejandro Ramírez Méndez ex titular de la Escuela de Cuadros del tricolor quien era el que trabajaba con los jóvenes para formar nuevos cuadros priistas, ante esta salida de los ahora ex priistas, el dirigente del PRI, Juan Moreno, en una acción desesperada, hace un llamado desesperado a la militancia para que eviten tener acercamiento con estas personas, en vez de trabajar en fortalecer y acercar a todos los militantes y simpatizantes para que sigan trabajando a favor de este organismo, pero de seguir así Juanito, sin tomarlos en cuenta, más priistas se enlistarán en otros partidos políticos, ¡aguas!.