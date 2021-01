El Sol a Plomo

ASPIRANTES DE MORENA EN GÓMEZ PALACIO UN TABÚ

Muy herméticos resultan los líderes políticos del partido Morena en Gómez Palacio, ya que no dan ni el menor detalle de los que pudieran aspirar a las diputaciones locales en los distritos X, XI y XII, pues incluso parece ser un tema “tabú” entre los simpatizantes y hasta los que quizá tienen interés, pero daremos a conocer algunos posibles perfiles; primero las damas; la directora del DIF municipal Betzabé Martínez y una militante morenista Ofelia Rentería; así como el joven funcionario Yahir Vitela y quien pudiera tomarse una pastilla efervescente para repetir es el actual diputado local Pablo Cesar Aguilar Palacio, bueno siempre y cuando no se logre la candidatura al distrito 02 Durango, hay más pero estos son los más probables y de los 4, sólo deberán ser 3, ¿quiénes serán?, no falta mucho para saberlo.





SIGUE LA DESBANDADA PRIISTA

Ahora resulta un fuerte rumor que la ex regidora priista de la administración pasada de Gómez Palacio, Marcela Enríquez quien también es líder en el ejido las Huertas, abandona al otrora partidazo, PRI, para sumarse al trabajo o ponerse a las ordenes de la actual Presidenta Municipal Marina Vitela y seguramente para trabajar a favor de los aspirantes a las candidaturas a diputación local y federal, pero el hecho es que en redes sociales ya ronda el rumor que la ex regidora priista, ya trabaja en aires morenistas y que incluso hasta coordinará trabajos con quien también dejó al partido porque no lo tomaron en cuenta, es decir Uriel López mejor conocido como el “Chepo”, por lo que, el dirigente del tricolor Juan Moreno, debe poner atención en su gente, de lo contrario, seguirán las “fugas” de priistas.

MAESTROS CONTAGIADOS DE COVID EN LA LAGUNA

Un total de 1,050 maestros de la región lagunera han resultado contagiados de Covid-19, lo que representa un 20 por ciento del total, además, lamentablemente se han tenido 20 decesos de docentes que estaban en activo y pertenecían a la Subsecretaría de Educación en la Región Lagunera de Durango, de ahí el llamado a toda la ciudadanía para seguir extremando cuidados y evitar reuniones, obviamente portar cubrebocas y fomentar la sana distancia para evitar contagios y más decesos, pero sobre todo contener la pandemia, pues el hecho de que están llegando las vacunas no se debe relajar las medidas de sanidad.

SÓLO ESPERAR LOS TIEMPOS PARA QUE INICIEN CAMPAÑA

Todo parece indicar que quienes representarán a la alianza PRI-PAN-PRD para los 3 distritos locales en Gómez Palacio y el 02 Federal, ya están más que perfilados y serán; en el distrito X, la panista Claudia Galán; en el XI la priista Lupita Hermosillo y en el XII emanado de sociedad civil y es bien visto por priista, panistas y perredistas, Manuel Ramos Carrillo; mientras que en el distrito 02 federal, Rocío Rebollo Mendoza, equipo que pinta muy bien, pero van a competir con menos recursos y ahora sin el aparato gubernamental, cómo les irá?, el día 7 de junio lo sabremos.