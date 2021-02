El Sol a Plomo

AL RESCATE

Difícil tarea tendrá la Alianza “Va Por Durango” PRI-PAN-PRD para lograr rescatar el próximo 6 de junio las 4 diputaciones federales en el Estado de Durango y la mayoría de los distritos locales que actualmente la mayoría está en manos de Morena, en esta ocasión, los partidos en alianza, trató de poner sus mejores cartas cuya finalidad es seguir siendo competitivos, ya que difícilmente los partidos chicos podrán hacerle sombra, a excepción de Morena que tiene el control, pues en Gómez Palacio el segundo municipio de importancia en el Estado está gobernado por este último partido, la tarea es fuerte, pero el objetivo es rescatar los espacios perdidos desde el 2018 a la fecha.

INCONFORMIDADES

Luego de que todo estaría listo para que en el distrito local X con sede en Gómez Palacio, la única aspirante sería Claudia Galán, pues resulta que existe una inconformidad de una militante panista quien tiene mayor tiempo de militante y por ende debió ser tomada para esta contienda, se trata de Elizabeth Nápoles, quien aseguró con registrarse por su partido, Acción Nacional para buscar ser candidata en este distrito, y créamelo amable lector, sin afán de minimizar a nadie, Elizabeth haría un mejor papel, pues Claudia ya ha participado y ha tenido contundentes derrotas, esperemos y diremos.

SIGUEN ABANDONANDO AL PRI

Se conoció extraoficialmente que el otrora priista, ex alcalde lerdense, ex diputado local y carismático político de sombrero vaquero, Carlos Aguilera Andrade, amagó con salirse del PRI e irse a las filas del Partido Movimiento Ciudadano, aunque está abierto a otras opciones y esto se debe a que en el partidazo no se le tomó en cuenta para las elecciones que se aproximan, pero en caso de que el político de la famosa frase, ¡A poco nos vamos a quedar así!, abandone al partido que le ha dado mucho, seguramente le hará un gran fractura y un boquete muy difícil de cubrir, lo cierto es que siguen las inconformidades de priistas que prácticamente abandonan su lealtad y a su partido.

OTRA VEZ!!??

El precandidato Ulises Adame de León está nominado por el partido Redes Sociales Progresistas para el distrito 03 federal con cabecera en Guadalupe Victoria, distrito que es el más grande del Estado con 17 municipios, incluyendo Lerdo, sin embargo, el doctor “chapulín” por aquello de andar brincando de un lao a otro, conoce bien estos municipios, pues fue Secretario de Desarrollo Social, recorrió muchas veces estos municipios y dejó semilla sembrada, pues según se dice que tiene un gran apoyo, aunque Lerdo es el de mayor electores donde 2 veces ha sido candidato a alcalde mismas que perdió, una como Independiente y otra representando a Morena, primero la perdió con María Luisa González Achem y la otra con el actual Presidente Municipal Homero Martínez, aunque, hay que reconocer que Ulises será un candidato incómodo.