El Sol a Plomo

Y LA AUSTERIDAD APÁ?

No cabe duda que los morenistas duranguenses no predican con el ejemplo, pues tanto pregonan la austeridad más no la llevan a cabo, debido a que senadores de este partido, así como otras figuras públicas gomezpalatinas encabezadas por el síndico municipal, Omar Castañeda, así como los senadores de Morena José Ramón Enríquez Herrera y Margarita Valdés, entre otras figuras públicas de la región y el Estado de Durango, sostuvieron una reunión de “trabajo”, en un conocido y lujoso restaurante de la ciudad de Torreón, el tema que abordaron es el de la próxima contienda electoral y el reparto de los espacios en las candidaturas, ¡téngalo por seguro!.

¡TODOS CONTRA OCG!

En Gómez Palacio el proceso electoral cada día se pone más álgido, y más en esta temporada invernal, ya que los regidores panistas encabezados por el presidente del blanquiazul de este municipio Mario Ibáñez, se están aventando a la yugular del sindico Omar Castañeda González quien busca ser el abanderado de Morena en el 02 distrito electoral y todo ello va encaminado porque le ven “patas de caballo de carrera” y que es el único que le pueda dar un susto a la favorita, la representante de la alianza PRI-PAN-PRD, Rocío Rebollo Mendoza, poco habremos de vivir para conocer el resultado.

FUERA DE LUGAR!!!

Quien se encuentra fuera de lugar es Ismael Ayala Salazar, y ¿Quién es este personaje?, un completo desconocido que busca o más bien aspira a la precandidatura de Morena por el distrito federal 03 con cabecera en Guadalupe Victoria, y uno de los 17 municipios es Lerdo, de ahí que visitó la laguna para “alzar la mano”, sin embargo, lo hizo desde el municipio de Gómez Palacio el cual es cabecera pero del distrito 02 federal, lo menos que pudo haber hecho fue estar en Lerdo donde hay espacios para dar a conocer sus aspiraciones, pero lamentablemente minimizó la bella ciudad Jardín y ¡así busca el apoyo!, ¡ha raza!

MORENISTAS BUSCAN POLITIZAR TEMA DEL AGUA

Una agrupación denominada “Lerdo Próspero” cuyos integrantes se han manifestado en contra del ayuntamiento de Lerdo, el motivo es la crisis de agua que se ha venido presentando en los últimos días, sin embargo, se rumora que detrás de esta agrupación están integrantes y simpatizantes del partido Movimiento Regeneración Nacional quienes buscarán ser aspirantes para la próxima jornada electoral, de ahí que los morenistas buscan politizar este sensible tema que afecta a todos por igual, aprovechando los tiempos electorales, por lo que queda claro que Lerdo Próspero ya está en franca campaña política anticipada del partido de Morena.