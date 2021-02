El Sol a Plomo

AJONJOLÍ DE TODOS LOS MOLES

Quien ha acumulado una gran experiencia en varios partidos políticos es la gomezpalatina Liliana Estrella, pues ayer se le vio en el evento de Movimiento Ciudadano, donde seguramente Oscar García Barrón la “palomeará” para un distrito local o bien en el 02 federal, sin embargo, hay que recordar que Lily Estrella ha pasado de ser candidata del PAN donde renunció y se unió a las filas de Morena, en ese entonces para apoyar a quien fue candidata de Morena a la alcaldía, hoy alcaldesa Marina Vitela, pero poco le duró el gusto, pues hace varios meses atrás salió de las filas del ayuntamiento para unirse al partido Redes Sociales Progresistas, sin embargo, más tardó en acomodarse en este organismo político que salirse y ahora está en MC.







CANTINFLEO

En su visita a la ciudad de Gómez Palacio por parte del coordinador estatal de Movimiento Ciudadano, Oscar García Barrón no dijo ni si, pero tampoco dijo no, sino todo lo contrario, en cuanto a la inclusión del hombre del sombrero, el lerdense Carlos Aguilera Andrade, a quien se rumora que será el próximo candidato por MC para el distrito 03 federal, donde el dirigente estatal dijo algo cantinflesco, “si se ha platicado con él, pero aun no hay nada, osea, si pero aun no y aún hay que esperar”, pues Carlos se ha acercado y se han tenido algunas pláticas, es un hombre muy preparado, pero no se ha concretado nada, porque será hasta el próximo 22 al 29 de marzo para en su momento registrarlo y no se trata más de lo mismo, porque que se trata de un hombre con experiencia, quien también busca la mejor opción y en Movimiento Ciudadano se la daremos, si es que así se concreta, es decir, si, pero no, ¡a que caray!







A LA YUGULAR

En ciudad jardín, el líder estatal del tricolor Luis Enrique Benítez se le fue directo y sin cortapisas y muy puntual al ex alcalde Carlos Aguilera Andrade, “lo que ha sido en política, todo ha sido por el cobijo que le ha dado el PRI”, y si s quiere ir, las puertas están abiertas, pues a nadie se le corre, pero tampoco se le retiene, pues es de todos conocido que tiene invitación de Movimiento Ciudadano, poco habremos de vivir para conocer si se queda en el PRI o se va de candidato a otro partido político.











MERITO

En el ambiente político partidista del tricolor se le reconoce al dirigente municipal Juan José Carrillo Aldaba el haber logrado la certidumbre jurídica del edificio del PRI en Lerdo, ya se cuenta con la documentación que acredita la totalidad de la propiedad del edificio, que por cierto, todavía aparecía como propietario Roberto Carmona Jáuregui, incluso, este inmueble se logró con la aportación de la militancia partidista y hay que reconocer que el alcalde Homero Martínez le dio todo su respaldo al joven dirigente priista quien tuvo un gran merito en este logro.