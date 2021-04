El Sol a plomo

LLEGA DE RELEVO LUIS LOZANO

Quien se desempeñó como presidente del Club Campestre de Gómez Palacio y panista de cepa Luis Lozano, llegará de relevo a la oficina de Recaudación de Renta de esta misma ciudad lagunera para seguir con el proyecto que le conferirá el mandatario estatal a partir de hoy lunes 12 de abril, pues ya está prácticamente en la recta final de la administración duranguense, debido a que le resta un año y medio, por cierto, Ismael Sánchez Galindo quien se separó del cargo, deja una “vara muy alta”, luego de que fue la oficina que más recaudación ha tenido en todo el Estado, además se rumora que el empresario de los teléfonos celulares cambiará su residencia para la capital duranguense, a seguir trabajando con el gobernador Aispuro Torres, ¿será?.

NO PRENDEN LAS CAMPAÑAS

A una semana que iniciaron las campañas para las diputaciones federales, al menos en los municipios laguneros de Gómez Palacio y Lerdo no “prenden”, tal vez se deba porque no hay mucha promoción, aunque se pueden observar uno que otro anuncio espectacular en las ciudades, pero la ciudadanía hasta el momento desconoce quiénes son los aspirantes a las curules federales, por ahí una de las más conocidas en el primer municipio lagunero es la ex alcaldesa gomezpalatina Rocío Rebollo, otro que se puede colar por ahí y eso porque está vigente en los últimos años, es Omar Castañeda, de ahí en más no se ve quien pueda coadyuvar en tratar de levantar las campañas electorales, ojalá y en los próximos días en que inicien las campañas a las diputaciones locales se vea más movimiento y puedan hacer más ruido, pero lo importante es que haya propuestas de altura y que la sociedad las conozca y analice.

¿LEALTAD AL PARTIDO?

Olvídese amable lector de que todos los políticos partidistas son un ejemplo de lealtad a la institución electoral que les ha dado todo y han sido y son lo que son por la institución o partido del que ha militado, por supuesto que no es posible dar nombres del chapulineo que se ha dado en esta campaña electoral y la que está por iniciar, de los nombres, no tendríamos espacio para mencionarlos, pues son muchos, pero sí les podemos decir que son muy radicales en su postura pero para sus intereses propios, es por eso que este brincadero de partido en partido, se volvió en toda una institución, sólo dele una repasada a los partidos políticos y sus “candidatos”.

EN SUSPENSO INICIO DE CAMPAÑA

Todavía y hasta el día de hoy, nadie está seguro, estamos hablando de los “suspirantes” a las diputaciones locales por la vía de mayoría relativa que son 15 en el estado de Durango, porque el nerviosismo impera en todos, por aquello de que falta una documentación, o les impugnen alguna candidatura, que al final de cuentas “fuites pero no quedates”, poco habremos de vivir, pues el próximo jueves 15 de abril, ya estará todo decidido, pues tan sólo en los distritos de la región lagunera serán 30 candidatos, de ahí que serán muchos los tiradores y pocos los que llegarán a una curul en el Congreso estatal.