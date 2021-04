El Sol a plomo

MAYOR ATENCIÓN A LA LAGUNA

Con el reciente nombramiento de Ramón Guzmán Benavente como Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Durango, los Colegios de Abogados y Asociaciones Civiles de la región lagunera, esperan que el recién y desempacado presidente magistrado, le preste un poco de atención a la laguna, pues aunque es catalogado como una persona muy preparada y con una vasta trayectoria en el ámbito jurídico, aunado a su cercanía con el que manda en el Estado, los profesionistas de la laguna esperan que en lo que resta del sexenio estatal, no vaya a dejar de prestar la debida atención, luego de que el anterior Esteban Calderón Rosas no lo hizo, pues en pocas o mínimas veces visitaba la laguna sin dar ningún resultado o al menos una mínima atención a las solicitudes, peticiones e inquietudes de los abogados laguneros, estaremos muy al pendiente de la actuación del nuevo presidente, pues el primero de ellos es una reunión lo antes posible para exponer sus sentidas demandas, esperemos y se dé.

EN PLENA PANDEMIA, EVENTO MASIVO

El pasado jueves 14 de abril, en el arranque de las campañas políticas a los distritos locales, quien realizó un mitin masivo en el domo del parque Victoria de Lerdo, al muy puro viejo estilo del otrora partidazo, fue la alianza “Va por Durango”, integrada por el PRI-PRD-PAN, donde efectivamente mostró su “musculo” al presentar a su candidata en el distrito local XIII, pero en este evento masivo se puso en riesgo a los asistentes de contagios masivos de Covid-19, pues hay que recordar que seguimos en tiempo de contingencia sanitaria por tal enfermedad, aunado a que no se cuidó para nada los protocolos en materia de salud, como es utilizar el cubre bocas, hubo quien si lo portaba y muchos otros que no, de la sana distancia ni hablar, pues no hubo espacio para tal acción, ha pero eso sí, quedó demostrado que el PRI basa su triunfo en sus estructura territorial en el municipio, que sumado al voto duro del PAN y a lo poco que pueda aportar el PRD, sin ánimo de hacer pronósticos a la ligera, es posible que logre un resultado favorable, pero no se debe descartar a ningún otro candidato, mucho menos al hombre de las botas y el sombrero que recientemente le dio la espalda al PRI, usted ya sabe quién o apoco nos vamos a quedar así!!!.

SAN ISIDRO BOTIN ELECTORAL

La mayoría de los candidatos de todos los partidos políticos, han concentrado sus baterías electorales en la populosa colonia de San Isidro en esta ciudad de Lerdo, tanto del distrito XIII, como del distrito 03 federal, debido a que al ser las más grande del municipio, enfocan sus esfuerzos en este sector habitacional para captar el mayor número de votos, el principal objetivo es que le ven mucha rentabilidad electoral, pero en lo que corresponde a lo local, quien logre obtener el triunfo en esta colonia, tendrá un paso en la curul del Estado, las visitas son tantas que los aspirantes a la diputación local se topan, en esta colonia, la cual ya se considera como un botín electoral, ¡poco habremos de vivir para conocer los resultados!.

CORTAN ENERGÍA ELÉCTRICA AL EDIFICIO MUNICIPAL

El pasado sábado, personal de Comisión Federal de Electricidad, cortaron el suministro de la energía eléctrica al edificio del Palacio Municipal de Lerdo, lo que ocasionó la molestia de las autoridades locales, pues algo pasó que se retrasaron en el pago y los de la paraestatal que no perdonan nada y mucho menos dan un par de días para que se pongan al corriente, llegaron sin avisar y sin decir ¡agua va!, les suspende el suministro de la energía, aunque se ve el dolo de la CFE, pues se presentaron en pleno sábado por la tarde, cuando no hay actividades en estas oficinas, ni funcionarios, pero téngalo por seguro que si se retrasaron un día, y fue precisamente el viernes, pues a partir del sábado se las cortan y aunque se cubra el adeudo el domingo o lunes, para restablecerla se tardarán al menos 24 horas, ¡a esperar!