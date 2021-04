El Sol a plomo

SALA DE REGIDORES ABANDONADA

En un recorrido por la sala de regidores del ayuntamiento de Gómez palacio, se observó muy desolada, sólo algunas asistentes que estaban en sus respectivos lugares para dar la atención a quien acudiera, pero lamentablemente no acuden los representantes populares de los distintos organismos políticos, de ahí que esto hace que la gente no vaya con sus representantes, pues es común que vayan a solicitar algún tipo de apoyo, en el que las asistentes los atienden con mucha cordialidad, pero no les resuelven, ya que los únicos que pueden dar soluciones son los mismos ediles, de ahí que es triste ver la sala de regidores prácticamente abandonada.

TODOS CONTRA TODOS

A propósito de las campañas electorales, ya la ciudadanía está molesta y eso que aún faltan 40 días, pues el pleito por las reuniones en colonias y ejidos, se las disputan tremendamente, ofreciendo de todo, hasta el pago de conjuntos musicales para festejar alguna quinceañera del lugar, pero el objetivo es quedar bien, pero deben tener cuidado, porque deberán explicar los gastos que hagan, pues esto del dinero electoral es muy delicado, porque aún y cuando están debidamente registrados, se las pueden tumbar de última hora, pero el agarre es todos contra todos.

TIEMPOS ELECTORALES

Se comenta fuertemente en los corrillos políticos que tanto en las administraciones municipales de Gómez Palacio y Lerdo, que ambos Presidentes Municipales han girado instrucciones a los diferentes departamentos, con el objeto tanto tránsito como los sistemas de agua, sean muy flexibles a la hora de infraccionar o en la disminución en el suministro de agua, esto con el objetivo de que no se sume a una desilusión ciudadana y que venga a engrosar el abstencionismo, de ahí que las autoridades contribuyen con acciones para que la gente no tome pretextos y no acuda a las urnas el próximo 6 de junio.

MEJORA SERVICIO EN EL ISSSTE

Laguneros que acudieron al hospital del ISSSTE de Gómez Palacio se han expresado bien de la logística que siguieron en la aplicación de la vacuna anticovid, donde prevaleció el orden y la tranquilidad, pues también se observó una muy buena organización, que dicho sea de paso, favoreció a los que acudieron a que les aplicaran el biológico y por otro lado no interfirió en las actividades propias de este nosocomio, es decir en la atención de los derechohabientes, además en lo que compete a la clínica de este mismo instituto, pero en el municipio de Lerdo y que se encuentra a escasos metros, también hubo expresiones positivas en el sentido de que la atención es muy buena por parte de enfermeras y médicos de este lugar, salió una buena de este instituto.