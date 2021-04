El Sol a plomo

HAY QUIENES NO CONOCEN SU DISTRITO

Una joven muy preparada académicamente y muy trabajadora es la candidata a la diputación en el distrito 02 Federal por el partido Redes Sociales Progresistas, Jaqui Galván, sin embargo, sus asesores o coordinadores de campaña al parecer no están haciendo su “chamba”, pues resulta que la aspirante a una curul y que dicho sea de paso, no es de la región lagunera, pero si del Estado de Durango, no conoce que su distrito lo abarcan 10 municipio y son prácticamente de la zona norte de la entidad y que colindan varios de ellos principalmente con el Estado de Chihuahua, mientras que el municipio de “Santa Clara” está para el sur del Estado y además pertenece al distrito federal 03, esta localidad según dijo en entrevista la candidata que era una de las que le faltaba por visitar, pues la recomendación es, que no se desgaste, porque es de otro distrito o bien si quiere ir de paseo, estará bien.

RENUNCIA DEL AHORA EX DIRIGENTE DEL PT, Y????

La mañana del miércoles 28 de abril, Joaquín Aguilar desertó del Partido del Trabajo y hasta anunció con “bombo y platillo” que se iba junto con su comité, según dicen eran 4, pero hay que reconocer que este partido en Gómez Palacio si eran 5, serían muchos, de ahí que al irse 4, pues prácticamente podemos decir que realmente hubo una “desbandada”, pero más bien lo que se visualiza que esta persona y sus seguidores, dejaron dicho partido por intereses personales, pues la pregunta es, ¿qué le pueden ofrecer con quien de alió?, 4 acompañantes?, además lo cuestionable es la traición que hace a sus principio, ya que no fue fiel al partido que lo arropó y pudo más su ambición personal que de la que era su militancia, ahora hay que tener cuidado, pues el que traiciona una vez traiciona dos veces, ¡ojo, mucho ojo!.

SE ESPERAN MÁS DESERCIONES

Nuestras antenas que andan metidas haciendo campañas con los diferentes partidos políticos en la región lagunera de Durango, nos comentan que hay algunos candidatos (as), que no están contentos (as) con sus respectivas campañas, incluso que no les convence los proyectos de los cuales ni siquiera han tenido participación para al menos opinar o proponer parte de la plataforma política, pues esta es ordenada desde la capital del Estado, por tal motivo hay rumores de que en algunos organismos políticos van a desertar y que de darse esta situación, habrá algunos partidos políticos que no tengan ni la oportunidad de lograr al menos un porcentaje para conservar el registro, de lograr una curul, ni hablamos, pero bueno, ya hubo una deserción de un dirigente partidista, ahora se vienen varias deserciones de candidatos (as) en la laguna, ¡a temblar dirigentes estatales!.

CONDOLENCIAS

Recientemente nuestro colaborador que semana a semana escribe en las páginas de este matutino nos regala temas periodísticos de gran interés para nuestros lectores, nos referimos al ex alcalde gomezpalatino y notario duranguense, José Miguel Castro Carrillo quien perdió a un ser querido, concretamente una hermana y que por este conducto le expresamos nuestra solidaridad por tan irreparable pérdida, ¡fuerte abrazo licenciado!.