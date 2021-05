El Sol a plomo

TODOS “AMIGOS”

Ahora resulta que todos los candidatos e integrantes de los diferentes partidos políticos llámese PVEM, RSP, MC, MORENA, PES, se volvieron de la noche a la mañana amigos, obviamente que el interés no es ese, es decir de la amistad, sino que los une el sumar fuerzas para atacar fuertemente a los candidatos de la alianza PRI-PAN-PRD en la región lagunera, debido a que, según los que le saben a la política, estos aspirantes a las diputaciones locales y federales, van subiendo como la espuma y son los que se perfilan para ganar el próximo 6 de junio, pero no hay que echar las campanas al vuelo, pues aún falta todo este mes de campañas políticas y a ver quién o quienes verdaderamente serán los ganadores, pero el resultado se los puedo dar, luego de que se emitan oficialmente las constancias de los triunfadores, todos los que se unieron y se llamaron amigos, se darán una vuelta y si te ví, ni me acuerdo, tiempo al tiempo, ¡ha raza!.

INJUSTIFICADO RECLAMO

El líder de la sección 44 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, con sede en Durango, Lorenzo Salazar Lozano se fue en contra de la recién eleva de rango de Instituto a Universidad 18 de marzo en la Laguna, el cual fue mediante un decreto que el Gobernador José Rosas Aispuro Torres mandó al Congreso del Estado y que jamás se van a vulnerar los derechos de los trabajadores, quizá este líder está mal informado, además de que realizó una caravana por su inconformidad, por lo que en los corrillos políticos se menciona que este es un reclamo injustificado.

EL QUE ACUSA, TIENE DERECHO A PROBAR

Durante el pasado sábado se registró una “bomba electoral”, donde se detuvo a un camión con paquetes alimenticios, incluso se intentó por un grupo de simpatizantes de varios partidos políticos asegurar la unidad y a un ex funcionario municipal de Lerdo, total que, tanto el empresario lerdense ha justificado que el producto iba destinado para Torreón, hay muchas acusaciones pero el que acusa tiene derecho a probar, de ahí que al no haber pruebas, hasta el momento se puede considerar de un asunto mediático, lo cual es muy común ver cada vez que hay campañas, pero bueno, esperemos a ver en que para todo esto, pero saque usted sus propias conclusiones amable lector.

LA RIFA DEL TIGRE

Amable lector y sobre todo los lerdenses, no se sorprenda porque próximamente habrá de conocer a los nuevos “millonetas” y que viene arrastrando con el asunto de los extrabajadores, que luego de que terminó su período la administración en el 2007 y de ahí pal real, ningún alcalde que le siguió se hizo cargo de ese asunto del litigio laboral y que en su momento pudo haberse resuelto con menos de 2 millones, pero ahora se tendrá que erogar la suma de 144 mdp, más lo que se acumule día a día, por lo que el actual Presidente Municipal Homero Martínez Cabrera agarró al “toro por los cuernos” al sacarse “la rifa del tigre”, ello debido a que recibió esta mala herencia de las cuatro anteriores administraciones que no resolvieron y que ahora está solucionando, aún y cuando este municipio de la Laguna es el que recibe menos presupuesto, de ahí que si autorizan este crédito, la deuda será para 3 décadas.