El Sol a plomo

SIGUEN LAS DECLINACIONES

En este mes de mayo y cuando falta un mes para la jornada electoral para renovar el Congreso Estatal y el federal, se verá paulatinamente qué candidato, partido político o alianza irá despuntando, hay que señalar que el ahora ex dirigente del PT, renunció para sumarse a la Alianza Va por Durango, mientras que para estos días se espera que candidatos, (as) de partidos políticos abandonen los proyectos del cual seguramente no le ven futuro o más bien no reciben el apoyo que les prometieron y mejor prefieren renunciar y declinar a favor de otro proyecto que sea más sólido y con la seguridad de que tendrán mejores resultados, téngalo por seguro amable lector que las declinaciones se comenzarán a dar en estos días.

CAMPAÑAS DESANGELADAS

Sin duda que estamos en unas campañas y próxima elección que serán atípicas el próximo 6 de junio, no se ve mucho movimiento de las campañas, hay poca participación y se sienten hasta desangeladas, en casi la totalidad de los partidos políticos en contienda no hay entusiasmo, tal vez por la pandemia del Covid-19, o bien por ser elecciones de las llamadas huérfanas, ya que sólo se elegirán diputados locales y federales y son intermedias al sexenio federal, razón por la cual algunos candidatos de los llamados partidos chicos no hacen campaña o realizan muy pocas actividades proselitistas en busca del voto popular, otro motivo también que puede dar origen a esta falta de interés, es el elevado número de candidatos que nunca en la historia se había tenido en un proceso, pero la ciudadanía incluso hasta desconoce a la mayoría de los candidatos tanto de Gómez Palacio y Lerdo, pero al final de las campañas y llegado el domingo electoral, esperemos que se logre vencer el abstencionismo.

ESPERAN MEJORES VENTAS QUE EL AÑO PASADO

Los comerciantes de flores de la laguna de Durango esperan que para este año se incrementen en algo sus ventas en comparación al año pasado, debido a que en el 2020 y cuando la pandemia del Covid-19 estuvo en su apogeo, no lograron recuperar ni la inversión, pues hay que recordar que no se permitieron reuniones familiares, ni festejos con motivo del Día de las Madres, además los panteones estuvieron cerrados, para evitar la aglomeración de miles de gentes y con ello el riesgo de contagios masivos, de ahí que no pudieron asistir a los camposantos a llevar flores a sus madres ya fallecidas, pero ahora, ya con las vacunas aplicadas a los adultos mayores, al sector salud y al educativo, hay algo de flexibilidad de las autoridades sanitarias, de ahí que los comerciantes de flores esperan un incrementó en sus ventas, lo que reactivará un poco la economía regional, pues hay que recalcar que algunas flores son cultivadas en la región lagunera y otras las traen de otros estados del país para su venta.

CASTRO CARRILLO SIGUE EN LA MENTE DE LOS GOMEZPALATINOS

No cabe duda que el ex alcalde de la época de los 80’s y actual notario público en la ciudad de Durango José Miguel Castro Carrillo, sigue vigente en los gomezpalatinos quienes lo recuerdan con aprecio y agradecimiento, pues resulta en un recorrido por la colonia Armando del Castillo Franco, habitantes del sector lo tenían en mención, recordando que fue gracias a el ex edil que tienen sus viviendas, hay que recordar que siendo presidente municipal a principios de los años 80’s, Castro Carrillo donó mil lotes para que se construyeran igual número de viviendas en la colonia en mención, misma que hoy es un sector habitacional de buen nivel, ¡bien por el exalcalde!, que por cierto el también ex alcalde y tocayo, José Miguel Campillo Carrete, lo tiene con gratos recuerdos.