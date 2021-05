El Sol a plomo

NO SE CONFÍAN: ALIANZA

La alianza Va por Durango y Va por México, en la región lagunera según los que saben, van repuntando, pero aun así los candidatos no se confían, además el dirigente nacional del PRI Alejandro Moreno conocido como “Alito”, vino el domingo a refrendar a los aspirantes a las curules locales y estatales tanto de Gómez Palacio y Lerdo, donde el poder de convocatoria rebasó todos los pronósticos y como era de esperarse, aún estamos en pandemia y la sana distancia no hubo, pero la efervescencia por apoyar y refrendar a los aspirantes fue evidente, las candidatas de los distritos 02 y 03 federal, recibieron sus respectivas porras y muestras de apoyo, en tanto que en los distritos locales X, XI, XII y XIII, no se quedaron atrás, pues se manejan encuestas que señalan que van en “caballo de hacienda”, no viviremos mucho para saberlo, pues falta tan sólo 4 semanas para la jornada electoral.

SEGUIRÁN LAS DECLINACIONES

Amable lector, se escucha fuertemente otro rumor de una declinación más, según se menciona en los corrillos políticos que el candidato del PVEM Uriel López Carrillo El “chepo” (expriista) declinará en favor de la aspirante de Morena-PT, Ofelia Rentería, lo raro es que el Chepo es un candidato fuerte y con muchas probabilidades de lograr el triunfo, incluso mucho más que Ofelia, incluso se menciona que la elección en este distrito sería entre Lupita Hermosillo de la alianza PRI-PAN-PRD y Uriel López del Verde Ecologísta, de ahí que de darse esta declinación, la única explicación que pudiera ser es el interés de Morena en querer posicionar a sus candidatos y lograr los triunfos para el proyecto del 2022 de ya sabe quién! , o ¿usted qué opina?

POLÍTICOS APROVECHAN LAS FECHAS FESTIVAS

El festejo del día 10 de mayo, muchos oportunistas aprovecharon para llevar “agua a sus molinos”, aún y cuando se limitó el acceso a los panteones municipales de la región lagunera, no faltaron algunos promotores para hacer propaganda a favor de sus candidatos, léase de todos, así que, por lo tanto, muy difícil se pudo detectar o señalar que hubo violaciones que pudieran terminar como queja en los organismos electorales, es increíble que no respeten ni siquiera este día tan importante para todos por el sentimiento que enarbola la mujer al ser madre, pero téngalo por seguro amable lector que también el próximo 15 de mayo, día del maestro en que también los candidatos buscarán reconocer a los docentes, y después de esto, se olvidarán, pero así las cosas.

HOMERO: COLMILLO PROMOTOR

Buenos comentarios ha recibido la actual administración municipal de Lerdo que preside Homero Martínez Cabrera, que sin hacer alarde, están realizando obras de pavimentación en dos de las más importantes vialidades que cruzan la ciudad y pasan por la muy concurrida zona comercial, lo que demuestra su “colmillo” promotor, pues con esto vendrá a tener una mayor movilidad en el centro de la ciudad, obviamente que los comentarios son de la ciudadanía que son los que exigen obras, sean realizadas en cualquier época del año, pero lo importante es mejorar la infraestructura urbana.