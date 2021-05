El Sol a Plomo

SE ESCUCHARÁN LAS GOLONDRINAS

A dos semanas que se lleven a cabo las elecciones, se rumora que depende de que el resultado favorezca o sea un rotundo fracaso, algunos directores de oficinas municipales conservarán sus puestos y a otros les tocarán las golondrinas, por lo que, arriesgándose a ser descubiertos al estar participando como coloquialmente se dice, “por debajo del agua”, en esta recta final habrán de intensificar sus actividades, obviamente, sin asomarse, ya que lo que les interesa es conservar el “hueso”, perdón, el puesto, pero dependiendo de los resultados de la jornada electoral, seguramente habremos de escuchar las notas de la famosa melodía, “las golondrinas”.

REFUERZAN CAMPAÑAS EN LA LAGUNA

Con la visita de Alejandro Moreno Cárdenas “Alito”, dirigente nacional del PRI, a la región lagunera para respaldar a los candidatos de la alianza Va por Durango y Va por México, los de la 4 T, que se sentían muy confiados, también hicieron lo propio, pues no sólo se dejó venir Mario Delgado líder nacional de Morena, para respaldar las candidaturas de la coalición Juntos Haremos Historia, para lo local y federal, sino que también, “usted ya sabe quién”, porque las campañas no levantan y porque andan muy ocupados en otras partes del país, tuvieron que venir a darles el “empujoncito”, incluso cambiaron su forma de hacer campaña, ya no se menciona a los candidatos de Morena, sino que ahora sólo es la marca y esto ha permitido que Rocío Rebollo siga arriba en las preferencias, pero aún falta la recta final y en esta contienda de dos, el final es de fotografía.

NEGOCIACIÓN CON EXTRABAJADORES

Al tomar el “toro por los cuernos”, el alcalde de Lerdo Homero Martínez Cabrera sobre la mala herencia que le dejaron por el adeudo a los extrabajadores, esto motivo que el Congreso del Estado, a través de su presidente Iván Gurrola, propusiera un punto de acuerdo, para que los municipios crean un Fondo de Contingencia, del 1 % de su presupuesto para posibles adeudos que se contraigan por cuestiones laborales y no dejar herencias a las siguientes administraciones, por otra parte el diputado Pablo Cesar Aguilar Palacio presidente de la Comisión de Hacienda, comentó que se analizará con mucha profundidad la autorización de solicitud de crédito en una institución bancaria para resolver el adeudo existente y que crece exponencialmente, pero las negociaciones van avanzando, a ver en qué termina.

SIGUE LA DISYUNTIVA ESCOLAR EN ZONA METRO

Si o no habrá clases semipresenciales en instituciones privadas?, pues esta disyuntiva sigue en la región lagunera de Durango, pues mientras que en la vecina ciudad coahuilense de Torreón que también es la laguna, ya se están implementando, mientras que en la laguna de Durango, aún no se oficializan, lo raro es que al concretarse hace varios años atrás esta figura de zona metropolitana de la laguna integrada por 4 municipios, dos de la parte de Durango y dos de Coahuila, pues resulta que en algunos temas no se trabaja como si fuera una sola región, el caso más reciente fue la pandemia por Covid-19 y ahora la apertura de escuelas privadas, pues en Torreón ya están laborando varias desde hace días, mientras que en la laguna de Durango, aun se analiza, la pregunta es, ¿La zona metro de la laguna, sólo es para ciertos temas?.