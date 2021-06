El Sol a Plomo

FELÍZ, FELÍZ, FELÍZ!!!

A quien se le ve igual que al presidente AMLO de “felíz, felíz, felíz”, es a la alcaldesa de Gómez Palacio, Marina Vitela Rodríguez, debido a que sacó la elección en su municipio logrando el tan anhelado por todos los políticos, “carro completo”, ya que el partido Morena el cual la llevó a la presidencia municipal, logró las 3 diputaciones locales y la diputación federal en el 02 Durango, además hay que recordar que la Presidenta gomezpalatina desde el 2018 en que se la jugó con este partido primero por la diputación federal y luego en el 2019 a la alcaldía, no ha perdido, aunado a esta jornada electoral cuyo triunfo se le atribuye a ella, de ahí que se fortalece al interior de Movimiento Regeneración Nacional y es uno de los principales activos, con mayor posibilidad, sino es que la indicada candidata a la gubernatura para el 2022, ya que es la que entrega un saldo favorable a su guía nacional, lo que la mantiene “felíz, felíz, felíz”.

EN LERDO TAMBIÉN ALZAN LA MANO

Tras el triunfo de su esposa Susy Torrecillas por la alianza “Va por Durango”, integrada por el PRI-PAN-PRD, al alcalde Homero Martínez Cabrera le alzan la mano para buscar la candidatura al gobierno del Estado para el próximo año 2022, pues en la región lagunera que no hace muchos años atrás ganaba casi todo el otrora partidazo, en esta jornada electoral fue sumamente difícil, pero en el municipio de Lerdo se trabajó y lograron este triunfo de la ahora diputada local virtual quien dicho sea de paso, realizó una buena campaña dada su gran inteligencia y capacidad, lo cual le abre el paso al Presidente municipal y con el resultado también es un probable aspirante a la candidatura priista, ¡no viviremos mucho para saberlo!.

CONTUNDENTE DECISIÓN DEL PRI LERDENSE

¡No se dará una nueva oportunidad a los ex alcaldes y ex priistas que se la jugaron por el partido Movimiento Ciudadano!, claro y contundente fue la declaración del líder local priista el joven Juan José Carrillo Aldaba, la cual seguramente si es apoyado por la dirigencia estatal, mantendrán las puertas cerradas a María Luisa González, Carlos Aguilera y Roberto Carmona, pero esto debe ser un mensaje claro para aquellos que piensen que son indispensables al PRI, pues las siglas son las fuertes y no las personas, bien por el líder priista y ojalá que esta decisión la tome parejo para todos y quien traicione al partido ya no tenga cabida, así de contundentes y sólidas deben ser la decisiones, bien joven líder Carrillo Aldaba.

A VER SI AHORA SI CUMPLE

Uno de los candidatos que buscó la reelección en la diputación local al distrito 09 con cabecera en Mapimí, pero tiene su casa de gestoría en la ciudad de Lerdo, es el diputado local y reelecto por la coalición PT y Morena es el petista Mario Delgado Mendoza, quien aseguran los que pasan por su casa de gestión en la avenida Coronado que no paga el consumo de energía eléctrica en dicho inmueble, sin embargo, ahora que se reeligió por tres años más cobrando un “jugoso” sueldo aunado a gastos de gestoría, seguramente le debe de quedar algo para normalizarse con los recibos de la luz, tal y como lo hacen los buenos lerdenses responsables, ¡esperemos y diremos!.