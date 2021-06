El Sol a Plomo

¡NO SE EQUIVOQUEN!

Cómo en todo proceso electoral, el triunfo tiene muchos nombres, todos se lo adjudican, todos dicen, “yo hice que ganáramos”, pero hay que darle el crédito a quien realmente tuvo el encargo de ¡usted ya sabe quién!, para sacar adelante la elección de Morena no sólo local sino federal, pues en el municipio de Gómez Palacio, hay actores políticos de este organismo político quienes andan pregonando que gracias a ellos lograron el triunfo, incluso, ¡asómbrese usted amable lector!, aun no asumen la responsabilidad que deben iniciar el 1 de septiembre y que el pueblo les confió y ya andan mirando a la elección del 2022 en el Estado de Durango, pero desde este momento, nuestros analistas y gente que le sabe a la política dicen, ¡No se equivoquen, ni se muevan!, porque el que decide y usted sabe quién, es quien decidirá sobre el o la próxima candidata del partido de Morena al gobierno del Estado y téngalo por seguro que en el Estado de Durango lleva mano la gomezpalatina Marina Vitela Rodríguez, quien es la verdadera responsable del triunfo en la Laguna, si no me cree, pregúntenle a Mario Delgado, líder nacional morenista y a las pruebas me remito.

NÚMEROS AL FIN FRÍOS

¡Agárrese amable lector!¸ahí le va los siguientes datos, en esta pasada elección, si hubieran participado los partidos políticos solos, Morena hubiera obtenido el triunfo en 14 diputaciones locales y el PRI 1, y ¡asómbrese!, ya le atinó, bueno, le doy un ‘tip’, la cabecera es en el Mezquital, pero como hubo alianzas, el PRI-PAN-PRD va por Durango, sumados los votos de los 3 partidos, alcanzó para 11 diputaciones locales, más las plurinominales que alcancen, lograrán la mayoría en el Congreso Estatal, mientras que Morena y su alianza triunfó en 4 distritos locales, de los cuales 3 son en Gómez Palacio y ya sabe quién gobierna este municipio lagunero, pero por estas cifras, Morena no tendrán el control del Congreso estatal.

LA JCP DEL CONGRESO ESTATAL, PARA UNA LAGUNERA?!!

Tras haber obtenido el triunfo Susy Torrecillas en el municipio de Lerdo, donde en al menos de los 5 distritos locales de la Laguna, fue la única priista que sacó la elección, llevándose la mayoría de estos distritos los de Morena, de ahí que hay un gran mérito, sobre todo por la equidad de género para que en la próxima legislatura que iniciará el 1 de septiembre, la Junta de Coordinación Política en el Congreso del Estado se le debe de dar a la política lagunera como un gran reconocimiento a ella y la región lagunera, pero además de que es sumamente inteligente y no es una política improvisada, sino que sabe bien donde pisa y lo que quiere, y pues como un simple dato, Susy sacó la elección sin el apoyo de la cúpula duranguense, pues en política nada es casualidad, pero me invade una duda, ¿Cómo en los distritos locales de la capital y el centro del Estado, la alianza va por Durango, si logró buenos resultados y en la Laguna, No?, una de las respuestas sería que no se apoyó a los candidatos priistas y panistas laguneros!, saque sus conclusiones usted amable lector.

LERDO TRIUNFADOR

En Lerdo triunfaron, pero no se crea amable lector que nos vamos a referir a las contundentes derrotas de los connotados lerdenses y ex alcaldes que se la jugaron por MC, sino que nos referimos a los de la alianza PRI-PAN-PRD; Anahí Regis en el distrito 9 que llega a un área de Lerdo; Luly Martínez en el distrito 03 federal que abarca el municipio de Lerdo y Susy Torrecillas en el distrito 13 mayormente de Lerdo, estas distinguidas damas, ganaron en el municipio de Lerdo, no así Anahí y Luly que en sus respectivos municipios perdieron, no así con Susy quien prácticamente ganó holgadamente, el electorado es muy sabio y sabe premiar y también sabe castigar y las estadísticas son muy claras, en sus respectivas “casas”, localidades, el electorado es muy sabio, sabe premiar y castigar, qué pasó?, usted amable lector saque sus conclusiones.