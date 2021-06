El Sol a Plomo

LÍDER POLITICA, LE APLICAN ALCOHOLIMETRO

Resulta que el pasado fin de semana en el operativo de sobriedad que se realiza en Gómez Palacio, resulta que una ex líder, incluso que en ese momento fue moral del PRD y ahora es morenista, la señora doña Cande, como muchos la conocen y es una líder de “cepa”, muy aguerrida y luchona por las causas nobles, pero al pasar por la revisión del alcoholímetro, pues resulta que dio positivo y como a todo ciudadano, se procedió con la infracción correspondiente, sin embargo, los que vieron este momento bochornoso para la líder, comentan que se comportó muy bien, asumiendo su responsabilidad, por lo que después del mal momento, cumplió con su obligación.

¡RUMORES SON RUMORES!

Según los rumores que se escuchan en los corrillos políticos son en el sentido de que Cuitláhuac Valdés Gutiérrez no renunció a la subsecretaría de Educación del Gobierno del Estado en la Laguna, sino que lo renunciaron porque supuestamente hizo campaña a favor de quien fuera candidato de la alianza Juntos Haremos Historia Morena, PT y PVEM, Omar Castañeda y ¡asómbrese! amable lector, pues resulta que gana la elección a la diputación federal en el distrito 02 federal con sede en Gómez Palacio, quien una vez que se enteró de esta situación donde Cui salió de esta oficina, de ahí que ya anda moviendo sus influencias para acomodarlo pero en la ¡Secretaría de Educación Pública!, de ser cierto este rumor, pues no nos queda más que decir, ¡felicidades!.

¡AGUAS HOMERO!

Un pendiente de la actual administración municipal que ha quedado a deber, es que se debe apurar y agilice para surtir de agua tanto en el centro de la ciudad, así como en varias colonias, aunque es de reconocerse que el Presidente Municipal Homero Martínez trae muchas obras, algunas de beneficio local, pero hay otras que harán que Lerdo trascienda a niveles nacionales e internacionales, sin embargo, el tema del agua es muy sensible ya que es vital para la ciudadanía, hoy por hoy, el alcalde está realizando la entrega de reparación de pozos en distintos sectores, por lo que seguramente en poco tiempo lo hará en el centro de la ciudad, pero debe de apurar el paso y atender esta sentida demanda, ¡aguas Homero, aguas!.

¿DÓNDE ANDAN?

Luego de las contundentes derrotas que sufrieron en la pasada elección, los que fueron candidatos del partido Movimiento Ciudadano y son; Carlos Aguilera Andrade, Roberto Carmona Jáuregui y María Luisa González, estos personajes desertores del otrora partidazo llámese PRI, no se les ha visto por ningún lado, tal vez no han salido a la calle ni siquiera a degustar una rica y tradicional nieve de la plaza de armas de Lerdo, muy ricas por cierto, y vaya que se antoja con estas temperaturas cercanas a los 40 grados en la laguna, pero tal parece que ellos no han querido dar la cara, pues incluso alguno de ellos buscaba la plurinominal, pero la baja, muy baja votación que lograron, ni para eso les alcanzó, ¡ha raza!.