El Sol a Plomo

REGRESA OMAR CASTAÑEDA Y NO PIERDE EL TIEMPO

Se rumora en los corrillos políticos, de que el triunfador en el segundo distrito federal, Omar Castañeda González ya regresó a la sindicatura, aunque dicho sea de paso será breve, por 2 meses, pero serán dos meses de trabajo cercano a la gente y luego trasladarse a la ciudad de México a finales de agosto, porque debe estar en el Congreso de la Unión para tomar protesta como legislador federal y comenzar actividades el día 1 de septiembre, sin embargo, quiere aprovechar los dos meses en la sindicatura porque en ese puesto hay mucha identificación con la gente y seguir en la inercia como si anduviera en campaña, para escuchar propuestas y sobre todo tener un lugar donde lo puedan localizar, pues su proyecto es para el 2022 buscar la candidatura a la Presidencia Municipal, de ahí que omar no pierde el tiempo.

NO BAJA LA GUARDIA

En la pasada elección electoral el empresario Manuel Ramos Carrillo quien no logró ir al Congreso del Estado, según lo que se escucha en los corrillos políticos, como usted bien lo sabe, en los cafés y restaurantes, nos aseguran que este personaje no baja la guardia y seguirá en la cuestión electoral, pues al parecer ya le gustó, de ahí que se rumora que estará buscando ser postulado para la candidatura a la presidencia municipal de Gómez Palacio, que bien puede ser por la alianza PAN-PRD-PRI, bueno, en caso de que sigan integrados y que muy posiblemente así será, pero recuérdese amable lector que Manuel con capacidad y con las tablas necesarias para poder llegar y hacer un buen papel en favor de los gomezpalatinos, esperemos y diremos.

CRECEN LAS EXPECTATIVAS

Tras el triunfo de Susy Torrecillas quien encabezó la alianza del PRI-PAN-PRD en el distrito local XIII, crecen las expectativas de que su esposo y primera autoridad del municipio de Lerdo, Homero Martínez Cabrera pueda buscar algo más que la reelección al cargo el próximo año 2022, incluso los lerdenses que por lo regular no se ponen de acuerdo, pues en esta ocasión los comentarios son homogéneos, pues el hecho de darle la confianza a la ahora diputada local electa es una clara muestra de la confianza que tienen en la primera autoridad del municipio, no viviremos mucho para conocer que le depara para el próximo año en que estarán en juego los 39 ayuntamientos y el Gobierno del Estado que puede ser de 2 o 5 años, ¿Será o no será?.

DISCRETA PERO EFECTIVA

Por cierto, hablando del triunfo de Susy Torrecillas, una de las personas que tuvo algo que ver para lograr el resultado favorable es Claudia Antúnez, quien en forma discreta y tal como debe ser una jefa de prensa, con sencillez y humildad se mantiene al margen, pues como bien lo dice, el triunfo es de Susy, todos los que le colaboraron, la apoyaron, no cabe duda que la labor realizada por esta persona, fue como la de muchos, aportar su granito de arena y sobre todo, no adjudicarse lo que no les corresponde, ¡Bien por Claudia!