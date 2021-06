El Sol a Plomo

LA CARRERA PARA EL 22 SE ACELERA

Una vez concluidas las elecciones y que los ganadores recibieron sus constancias de mayoría, luego de que la grilla política electoral se apagó por completo, ya comienzan a encenderse nuevamente las baterías y los equipos se reagrupan con miras al 2022, en lo que compete a las 39 alcaldías que integran el Estado de Durango, respecto a los dos municipios más importantes de la Laguna, Gómez Palacio y Lerdo, ya se especulan las posibles alianzas y probables aspiraciones a las alcaldías, pues los rumores se agudizan día con día, en el sentido de que, si habrá reelección o no, o vendrán a disputar otros las principales sillas de los edificios municipales, porque, asómbrese amable lector, para Gómez Palacio ya comienzan a alzar la mano varios actores políticos de los distintos partidos políticos, poco a poco se habrá de mover el ajedrez político y comenzarán a desfilar los nombres, muchos de ellos sin posibilidades, pero seguro que le tiran a algo, de eso no tenga duda.

¡PARA EL 22 PUEDE HABER CANDIDATO LAGUNERO A LA GUBERNATURA!

Hasta el momento hay incertidumbre por el período a la gubernatura del próximo año, es decir, si se legisla para que sea de 2 años o bien de 5, esto con la finalidad de empatar en el futuro las elecciones al Gobierno del Estado con la diputación local, federal, la senaduría y sobre todo con el gobierno federal, pero de todos es conocido que por el partido de Morena, la alcaldesa gomezpalatina Marina Vitela trae el apoyo de “usted ya sabe quien” y seguramente habrá de valorar en caso de que sea de 2 años, mientras que otro alcalde lagunero, pero de extracción priista, el de Lerdo, Homero Martínez, también lo ven muy bien para ser un serio aspirante a la gubernatura, pues hay que resaltar que en la reciente jornada electoral sacó adelante el distrito XIII, pues fue el único que logró el triunfo en la Laguna, ya que los otros 4 se los llevó Morena, siendo el trabajo político de Marina, así es que, si hay aspirantes laguneros y fuertes.

AÑO CRUCIAL

Este 2021, nos trajo muchas sorpresas en el ambiente político, ¡agárrese amable lector!, para el 31 de agosto concluye las legislaturas local y federal y para el 15 de septiembre, el Gobierno del Estado de Durango cumple su quinto año de gobierno y júrelo usted que arrancarán motores para la sucesión y ello seguramente generará cambios en el gabinete, para posicionar a gente fresca para calentar la silla que antes era la de Zambrano, hoy Bicentenario, hay un detalle que tenemos que puntualizar, de que es casi seguro que los partidos se irán seguramente por el género femenino, ¿nombres?, hay muchos, pues cada vez son más las mujeres que siguen destacando en la política, usted tiene la mejor opinión amable lector.

REUNIONES “CLANDESTINAS”

Según nuestros agentes disfrazados de militantes morenistas, se enteraron que, quien está haciendo reuniones en lo oscurito con el senador y hoy declarado interesado en buscar la candidatura a la gubernatura por el partido Morena, José Ramón Enríquez Herrera, es el síndico municipal de Gómez Palacio y diputado federal electo, Omar Castañeda González, aunque también se conoció que luego del triunfo en el distrito 02, Omar no supo aterrizar la victoria y se quedó en las nubes, por lo que también quiere aspirar a buscar la candidatura al Gobierno del Estado, lo que hablan no lo sabemos, pero, lo cierto es que a leguas se ve que están haciendo alianza y el “ganón” será José Ramón, téngalo por seguro y si no me cree, tiempo al tiempo y lo verá.