El Sol a Plomo

CAMBIOS, CAMBIOS Y MÁS CAMBIOS

A dos meses y medio de que concluya el quinto año de gobierno estatal de José Rosas Aispuro Torres, se vienen dando una serie de cambios en su gabinete, sobre todo en el área de la región lagunera, donde el titular de la subdirección de Comunicación en la laguna, Carlos Hernández, quien por cierto ha hecho un buen trabajo durante los 3 años y medio y ahora dejó su cargo ayer miércoles y a partir de hoy jueves lo asumirá Patricia Fernández, quien tiene experiencia en la comunicación social, pues estuvo en dicha área en Conagua en Torreón y en la Sagarpa hoy SADER oficinas del gobierno federal en el municipio de Lerdo, ¡suerte!, para ambos, pero además ya comienzan los rumores que en las siguientes semanas seguirán dándose más cambio, esperemos y diremos.

GOBERNADOR LAGUNERO MUNICIPALISTA

Este calificativo de lagunero le podemos sumar su interés del gobernador José Rosas Aispuro al apoyo que le ha dado su gobierno a las universidades de la laguna, entregándoles no sólo apoyos económicos, sino equipo y lo de municipalista porque viene muy seguido a la comarca lagunera para apoyar fuertemente a los alcaldes de Lerdo y Gómez Palacio y por supuesto algo tuvo que ver en lo del hospital del seguro social para Lerdo y un nuevo plantel del medio básico en el ejido la Loma de Lerdo y lo que le falta, pues las giras siguen aumentando a la laguna.

SE INCREMENTAN LAS PROTESTAS

El proyecto del presidente de México Andrés Manuel López Obrador, respecto a dotar de agua de calidad y en abundancia a los laguneros a través de Agua Saludable para la Laguna, comienza a tener voces encontradas, pues hay quienes dicen que es muy bueno, pero que no se debe sacar agua de las presas, mientras que otros de plano no aceptan el proyecto, ahora hay también quienes buscan echarle la “bolita” a los empresarios y pequeños propietarios, al argumentar que sería bueno que se destinara agua de las norias de los pozos de ellos para destinarla a las redes de agua de los municipios y así no afectar al principal vaso captador de agua que es la presa Lázaro Cárdenas, esto apenas empieza y hay quienes se están oponiendo a las formas de dicho proyecto, la pregunta es, “Habrá alguien que convenza a los cada vez más renuentes campesinos de la laguna?”, ahí se las dejo de tarea.

PIERDEN EL MIEDO

Con el paso del tiempo y con el aumento de personas de diferentes edades ya vacunados contra la Covid-19, aunado al semáforo epidemiológico en verde, cada vez cientos de personas están dejado tomar las medidas sanitarias como el uso del cubrebocas y otras implementadas por la secretaria de salud, lo que podría ocasionar un mayor repunte en los contagios por esta enfermedad, pues hay muchos que no están acatando las medidas sanitarias que hasta algunos de los funcionarios de los diferentes niveles de gobierno han dejado de acatar las medidas, incluso encabezan eventos con el riesgo de contagiarse o de un contagio, de esta enfermedad que en las últimas semanas tuvo una tendencia a la baja y ahora comienza a subir, por lo que, las autoridades sanitarias deben intensificar nuevamente las recomendaciones para evitar un rebrote que conlleve de nueva cuenta este problemas de salud y afecte la economía con el cierre de negocios, pues hay que mencionar que cada vez estamos a nada de retroceder a semáforo amarillo, ¡aguas!.