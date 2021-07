El Sol a Plomo

¡¿INTERÉS POR LA LAGUNA!?

En los últimos días se ha tenido la visita a la región lagunera de actores políticos de la capital, muchos se preguntarán, ¿vienen porque quieren ayudar a la región lagunera?, pues la respuesta es no, pues no tienen más interés de ganar adeptos para lograr votos, esto porque se avecina otro proceso electoral y obviamente vienen a la laguna por el voto, ya que se ha demostrado que quien obtenga una gran votación en esta región, es casi seguro que logren el triunfo, pero usted júzguelo amable lector, cuándo ha visto por la laguna a la senadora Margarita Valdéz o a José Ramón Enríquez Herrera, quienes ya tienen casi 3 años en la Cámara Baja y sus visitan sólo han sido para apoyar en campañas o bien a tener reuniones privadas con sus equipos, pero de ahí en más no hay nada, ahora se le suma Jorge Salúm del Palacio quien en días pasados estuvo en esta región y no se diga de Manuel Espino, pero esto apenas empieza y téngalo por seguro amable lector que por la laguna desfilarán más políticos capitalinos que vendrán a bajar el cielo y las estrellas y decir que su corazón está en la laguna, pero se entiende lo que hacen, pues son actos políticos y nada más.

MÁS QUE UNA CONSULTA POPULAR ES POLÍTICA

La muy mencionada Consulta Popular que se llevará a cabo el próximo primer de agosto del año en curso, más que popular es meramente política, ya que con esto solamente el mandatario federal se sigue promoviendo, así como el partido de su creación que es MORENA, pero pues eso no es lo malo, sino que se estará gastando cantidades importantes de recursos económicos de los mexicanos en este tipo de acciones que seguramente en nada beneficiará a los millones de mexicanos, sobre todo de las clases populares, además el trasfondo de este ejercicio democrático es para supuestamente enjuiciar a los expresidentes de México, que de llegar a serlo –se me hace imposible-, tampoco se obtendrán algún beneficio, sin embargo, el único favorecido en esta actividad será la figura presidencial que el trasfondo es ganar adeptos políticos, lo cual lo conseguirá, no lo dude.

HACIENDO ADOBES

El que se la pasa trabajando aún y con las vacaciones, la pandemia y la veda electoral por la consulta popular nacional, es decir “haciendo adobes”, es el Director de Bienestar Social de Gómez Palacio Yahir Vitela, pues es uno de los pocos funcionarios que “chambean” de “gallo a grillo”, pero así debe de ser, la ciudadanía es su patrón y tiene que demostrar y desquitar su sueldo, además de que su departamento exige tiempo completo y un poco más, debe dejar en alto su apellido, de ahí que la exigencia es justificada y sobre todo al acusar juventud, trae todas las energías, ¡échale ganas, pues aún te falta un año y un mes de la administración municipal y el último año deben cerrar a ¡tambor batiente!.

YA ES PROBLEMA METROPOLITANO

Luego de que los transportistas de personal en la región lagunera de Durango han hecho sus reclamos e inconformidad por la intromisión a los municipios de Gómez Palacio y Lerdo de una empresa del Bajío que está operando presuntamente en la ilegalidad y que afecta a los trabajadores de estas localidades, pues ahora resulta que en la vecina región de la laguna de Coahuila, también los transportistas de personal alzaron la voz para exigir al gobierno de esa entidad que tome cartas en el asunto pues acusan intromisión de los mismos transportistas del bajío, ahora la queja es generalizada en toda la comarca lagunera, pues el problema ya es del ámbito metropolitano y las autoridades estatales de Durango y Coahuila seguramente lo deberán resolver en ese sentido, esperemos y diremos.