El Sol a Plomo

RUMORES SON RUMORES

Por ahí se anda diciendo que el pasado fin de semana realizó una visita de “incognito” al municipio de Gómez Palacio, el legislador priista Esteban Villegas Villarreal y que sostuvo, según los rumores, una reunión privada con la Presidenta Municipal Marina Vitela la cual duró aproximadamente unas 3 horas, hubo canapés, refrescos y muchas risas, pero de lo que se habló hasta el momento no se sabe, esperemos para ver si nuestras “antenas” logran obtener mayor información para hacer el comentario, lo cierto es que, aún y cuando ya son de diferentes partidos políticos, la mistad perdura.

ROCÍO REBOLLO SE ALISTA PARA LO QUE SIGUE

Aunque oficialmente falta que tome la protesta como Secretaria general del PRI estatal, Rocío Rebollo Mendoza ya comienza a alistarse para recorrer todo el Estado de Durango, bueno, ya comenzó y lo está haciendo en su región, la Laguna, de ahí la visita a los municipios de Lerdo y Gómez Palacio, pero cuál puede ser el o los motivos, pues sólo haga cuentas amable lector, si Arturo Yáñez logra la alianza y que quien sea quien lo abandere sea del tricolor, existen muchas posibilidades de que la vaya a presidir una mujer y ahí se puede abrir nuevamente una oportunidad para la lagunera, aunque lamentablemente tiene dos “tachitas” en su larga trayectoria política y son los resultados adversos en el 2018 al buscar la senaduría y en el reciente 2021 para la diputación federal donde hay que señalar que en esta última sus números no fueron malos, pero la marea morenista sigue vigente en la laguna, pero bueno, en el mes de agosto muy probablemente se defina las candidaturas de género para el Estado de Durango y otras entidades donde se renovará gubernaturas el próximo 2022, esperemos y diremos.

¿PONDRÁ ORDEN?

Con la llegada a la dirigencia estatal del otrora partidazo, Arturo Yáñez Cuellar, a quien por cierto habrá que esperar a que le sea tomada la protesta de Ley para que sea oficialmente el Presidente del PRI, pero con su llegada se abre una nueva esperanza (¡¡¡otra!!!), para arreglar las diferencias internas, lo dijo muy convencido de que unificará al partido, bueno eso también lo dijo Luis Enrique Benítez Ojeda y Rubén Escajeda Jiménez cada uno en su momento y qué fue lo que pasó, absolutamente nada, la división prevalece y la militancia no se alinea, un claro ejemplo es en Gómez Palacio con los 5 regidores del ayuntamiento, dos de ellos (Aidé Román y Paco Bardán), son verdadera oposición a las autoridades municipales, pero tres no lo son tanto, bueno Juan Moreno regidor y dirigente municipal del PRI actúa con tibieza, mientras que Anavel Fernández y Estrella Morón, aprueban todo en el ayuntamiento, pero a pesar de esta controversia, la pregunta es ¿Arturo Yáñez logrará unirlos y alinearlos al partido?, no creo, pero vamos a darle el beneficio de la duda, pues apenas se sentará en la silla presidencial del partido estatal, ¡suerte Arturo!.

MARISOL FAVORECE “COMPADRAZGOS”

Un sector de los habitantes de la comunidad de Bermejillo se quejaron porque desde hace un mes y medio no tienen agua en sus hogares y se tienen que abastecer con el agua de los canales, pero ante la conclusión del ciclo agrícola, pues ya no cuentan con el vital líquido y de esta situación acusan a la presidenta de Mapimí, Marisol Peña Rodríguez quien le entregó desde hace 3 meses una obra de cambio de la red hidráulica a Miguel Guajardo, la cual la terminó, pero la dejó mal afectando a unos 400 familias que viven entrando a esta localidad por la calle principal llamada Ferrocarril, conocido también por los lugareños como el sector de la hielera, incluso le han pedido a la presidenta municipal para que exija que se resuelva el problema, pero hace caso omiso y no los atiende, ya que mencionan que como es su amigo, lo protege al muy antiguo y estilo del “compadrazgo”, así las cosas.