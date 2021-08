El Sol a Plomo

MUY CONTENTA REFORZANDO AL PARTIDAZO

Nos llegan los rumores de militantes y simpatizantes priistas de varios municipios del Estado de Durango, que ven muy contenta a la Secretaria General del PRI, Rocío Rebollo Mendoza, bueno, aún falta que “Alito” Alejandro Moreno dirigente nacional del partidazo, le tome la protesta a la formula integrada también por Arturo Yáñez Cuellar, pero para la familia priista, Arturo y Rocío ya son los dirigentes y bueno, en sus visitas que están haciendo a los 39 municipios duranguenses, a quien se le ve muy contenta es a la lagunera Rocío, quien está trabajando con mucho entusiasmo para fortalecer al partido, pues como ya lo dijimos, está trabajando para lo que se avecina en el 2022 que se vislumbra no será nada fácil.

SIGUE DE VACACIONES?!

Ciudadanos gomezpalatinos que buscan piezas de los desechos electrónicos que se depositan en contenedores afuera de la oficina de Ecología al buscar a su titular Hiram Brahím López Manzur, se topan con que no está o bien que anda en un evento oficial de la presidencia municipal, tal y como sucedió hace un día atrás cuando se llevaba a cabo el arranque de los juegos de futbol y voleibol en la cancha de usos múltiples que está en el mismo parque la Esperanza y a unos cuantos metros de la oficina del funcionario donde le fueron a buscar para solicitar apoyo sobre los desechos electrónicos, así como para algunas plantas, pero sólo se les informó que estaba en el evento deportivo con la autoridad municipal, pero la sorpresa es que Hiram no fue a tal evento, lo buscaron y no lo localizaron, por lo que las personas se retiraron haciendo el comentario, “no llena de vacaciones”

NO RESPETAN LAS MEDIDAS SANITARIAS.

Pese a que el semáforo epidemiológico ha cambiado de color amarillo a naranja en el municipio de Gómez Palacio Durango y que se han presentado varios casos de personas contagiadas por el virus del Covid-19 en algunas dependencias como el SIDEAPA, algunos de los asistentes de los regidores del ayuntamiento poco les interesa esta situación, ya que no respetan los protocolos más indispensables dentro de su área de trabajo, la principal el uso de cubre bocas, implemento indispensable para contener los contagios entre los trabajadores y sobre todo con las personas que acuden al Palacio Municipal en busca de alguna gestión, pero es un hecho de que muchos al estar vacunados se sienten inmunes y dejan de lado las normas establecidas por el sector salud, pero hay que dejar en claro que las vacunas son para que, en caso de contraer la enfermedad, los efectos no sean tan agresivos, así es que, a seguir extremando precauciones por el bien de todos.

AUMENTAN LOS CASOS

Era de esperarse que los contagios de Covid-19 comenzaran a incrementarse en estas fechas en la comarca lagunera, que aún y cuando apenas van a la alza, seguramente en los próximos días y semanas se tendrán los llamados “picos”, pues aunque por el momento en los municipios de Gómez Palacio y Lerdo de la parte de Durango que a partir de hoy retrocedió de semáforo amarillo a naranja –medida plausible por el gobierno del Estado-, así como en Torreón y Matamoros donde allá siguen en verde, pero ya están llegando familias que salieron de vacaciones a playas y otros destinos turísticos, lamentablemente se vislumbra un repunte de contagios para los próximos días y semanas, ojala y no sea mucho, pero lo cierto es que los casos ahí van como por ahí se dice, “pian pianito”, creciendo.