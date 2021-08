El Sol a Plomo

No viviremos mucho para ver que el síndico municipal Omar Castañeda González saldrá de la administración municipal 2019-2022, pero no se asuste amable lector, sino que al ser diputado federal del distrito 02 Durango electo, tiene que dejar la sindicatura para irse al Congreso de la Unión y estar el 31 de agosto para tomar protesta como legislador federal de extracción de Morena e iniciar sus actividades de gestión en la Cámara Baja a partir del próximo 1 de septiembre, de ahí que la actual administración municipal se quitará una “piedrita en el zapato”, pues en las últimas semanas la relación no ha sido buena, pero la pregunta es, ¿Cuánta gente del equipo de Omar también saldrá?, lo conoceremos en las próximas quincenas a partir del siguientes mes, en el que incluso algunos directores son parte del equipo del diputado federal electo, ¡ha temblar!.

GÓMEZ PALACIO EN LA MIRA

En breve iniciará otro nuevo proceso electoral en el Estado de Durango, por lo que la carrera política para la Gubernatura y las 39 alcaldías en el Estado ya se comienzan a cocinar en los diferentes partidos o más bien con los diferentes actores políticos, pero actualmente los reflectores políticos y no sólo los de Morena están en Gómez Palacio, pues es el municipio que su gobernante sacó la pasada jornada electoral para el Movimiento Regeneración Nacional, además se dice y se comenta en los corrillos políticos que la Presidenta Municipal Marina Vitela quien por cierto no ha perdido ni una elección desde su pasado priista hasta su actual morenista, tiene la venia de “usted ya sabe quién”, de ahí que todos voltean hacia esta localidad, porque de ser la “ungida”, será muy difícil de vencerla, esperemos y diremos.

TODOS ESTAN CON TODOS

En los últimos días se ha tenido la visita a los municipios laguneros de Gómez Palacio, Lerdo, Mapimí y Tlahualilo, de figuras y actores políticos panistas de la capital del Estado, principalmente a la primera localidad en mención, todos los que han acudido tienen el interés de “tirarle” a la candidatura a la gubernatura del Estado por el PAN o bien, por la futura alianza que se hará con el PRI y el PRD, ¿nombres?, usted ya los conoce bien, aunque anda uno por ahí que le tira a la candidatura a la grande, pero con miras a ser el candidato a la presidencia municipal de Durango, les daré un “tip tip”, -disculpándome de antemano por utilizar el título de la prestigiada columna de don Mariano Alvarado- pero uno de los aspirante es actualmente diputado local por la vía de mayoría y es presidente de la Comisión de Administración y Contraloría Interna, sin embargo, no la tendrá nada fácil porque el actual alcalde, si no se le hace para la grande, seguramente buscará la reelección en el ayuntamiento capitalino, por cierto, todos han visitado Gómez Palacio y han sostenido reuniones con militantes panistas de la laguna quienes les dicen a cada uno, “Usted será el bueno y estamos con usted, siga adelante”.

RESUCITANDO AL PRI

El trabajo que lleva a cabo el actual dirigente estatal del PRI Arturo Yáez Cuellar, aún sin haber tomado protesta como tal, es resucitar al PRI, la tarea no es nada fácil, pues en antaño ganaban todo y ahora pierden casi todo, aún y cuando el otrora partidazo sigue con su política de apoyar y ayudar a la gente todo el año, haya o no elecciones, pero si la dirigencia estatal no pone mano dura, que seguramente no lo harán, por aquello del acercamiento de las elecciones del 2022 y evitar “molestar” a los militantes priistas que andan muy sensibles y pueden abandonar al partido, sin embargo, ya se debe poner un “hasta aquí” y ser duros, una pequeña prueba puede ser en Gómez Palacio con los 5 regidores, en el que ya de todos es sabido que sólo dos son verdadera oposición y comulgan con el PRI y 3 no, aún y cuando uno es el dirigente local del tricolor, los nombres ya los saben y a la fecha no se hace nada, de seguir así las cosas, el PRI no resucitará, téngalo por seguro.