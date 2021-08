El Sol a Plomo

LOPEZ OBRADOR VIENE OTRA VEZ A LA LAGUNA

El próximo domingo se tendrá la visita del mandatario nacional Andrés Manuel López Obrador, el principal tema es apuntalar el proyecto “Agua Saludable para la Laguna”, de ahí que envió a dos de sus colaboradores para acomodar el terreno y ya nomás llegará a concretar este proyecto, pero por ahí se oye el rumor que también viene a “Ungir” o darle la venia a quien será el próximo candidato, perdón, candidata de Morena a la gubernatura del Estado de Durango, ¿será?, no viviremos mucho para confirmarlo.

DEBEN HOMOLOGAR MEDIDAS SANITARIAS EN LA LAGUNA

De nada sirve que las medidas sanitarias se intensifiquen en los municipios de la laguna de Durango mientras que en los del vecino Estado de Coahuila que son 5, se tenga otro concepto del semáforo epidemiológico, entonces para qué sirve la zona metropolitana de la Laguna?, pues mientras que en Torreón y Matamoros están en semáforo amarillo, pero si cruzan el lecho seco del río Nazas y llegan a Gómez Palacio o Lerdo que están a unos cuantos metros y el semáforo se pinta de naranja, pero en ambos lugares no se tomen las mismas medidas precautorias, pues hay que resaltar que miles de gomezpalatinos y lerdenses trabajan en los municipios de la laguna de Coahuila y viceversa, por lo que, para evitar que sigan incrementándose los contagios de Covid-19 y las defunciones por este virus, las autoridades en materia de salud de ambas entidades deben homologar las normas y de esta forma tratar de frenar o contener esta nueva oleada de contagios en los municipios que comprenden la región lagunera en general.

NO RESPETAN LAS MEDIDAS SANITARIAS

Es muy común que en la mayoría de las actividades haya infinidad de personas que no respetan las medidas sanitarias para evitar que sigan aumentando los contagios por el Covid-19 en los municipios de la laguna de Durango, esto debido a que se puede observar a personas abordando los autobuses del servicio de trasporte públicos sin hacer uso del cubre bocas, de igual manera en los mercados municipales tanto de Gómez Palacio como de Lerdo, muchos de los clientes ingresan a estos centros de abasto popular sin recibir gel anti bacteria, ni que les tomen la temperatura y mucho menos usando el cubre bocas que debe ser obligatorio, los mismos comerciantes de estos mercados deben de proporcionar loa materiales y hacer que se cumplan las medidas sanitarias por parte de los consumidores, aunque la mayor responsabilidad es de uno mismo, pues el principal objetivo es contribuir a contener los contagios a fin de no afectar la economía de los comerciantes, esperemos y no se tomen medidas más estrictas como el cierre de más actividades comerciales.

MUY ACTIVO SE HA VISTO MANUEL RAMOS

Desde hace algunos días atrás se ha visto muy activo al exsubsecretario de gobierno en la laguna de Durango y exaspirante a una diputación local, Manuel Ramos Carrillo, quien ha realizado visitas a personalidades políticas importantes de Gómez Palacio y Lerdo, de igual forma ha sido invitado a desayunar por varios personajes que quieren llegar a ser candidatos a gobernador del estado de Durango, quienes ven en esta persona a un joven con futuro y que les puede generar buenos dividendos para el próximo año, pues se le ha visto en los últimos días en un conocido restaurante de Gómez Palacio platicando con casi la totalidad de los que buscan ser aspirantes a la gubernatura del Estado y no precisamente son de la región lagunera, sino son de la capital duranguense, sin duda que los interesados para la “grande” ya están buscando hacer alianzas con figura, en este caso empresarial, para lograr más activos en la laguna, que como siempre es un fiel de la balanza cada 6 años.