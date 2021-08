El Sol a Plomo

A PESAR DE TODO, EL PROYECTO VA!

Lo que debió haberse hecho hace más de un año que era la reunión con presidentes de módulos, ambientalistas, productores del campo y demás, para cristalizar el proyecto Agua Saludable para la Laguna, pero resulta que apenas se va a llevar a cabo, cuando debió ser lo primero, sin embargo, el proyecto va muy avanzado, lo único que lo detiene es un amparo promovido por un grupo de ambientalistas que son de la vecina ciudad de Torreón, mismo que seguramente los van a convencer y se cristalizará, incluso la visita de presidente López Obrador, para muchos fue muy convincente y una vez que se quite el amparo, se iniciará con esta obra que vendrá a beneficiar a todos los laguneros, la fecha para dar prácticamente el banderazo de arranque o luz verde, será el próximo 3 de octubre, no falta mucho.

LLEGÓ A LO QUE LLEGÓ Y SE FUE

El Presidente Andrés Manuel López Obrador llegó a las instalaciones de la Conagua en el municipio de Lerdo y dio su discurso, habló como sólo él lo hace, pausado, con tranquilidad, sin apresuros, dijo lo que tenía que decir, aunque no resolvió del todo la situación, pero dio una prórroga para que sean los mismos laguneros quienes se pongan de acuerdo y decidan si el proyecto de Agua Saludable para la Laguna va o no y qué cree amable lector, téngalo por seguro que el proyecto será avalado, un mes y medio para decidirlo, por tal motivo, ya todo estaba organizado para que AMLO llegara diera su discurso con fundamento y muy convincente y se retirara sin tanto aspaviento.

LES DEJA TAREA A LOS GOBERNADORES

Al final de su participación en el evento de Agua saludable para la Laguna, el Presidente López Obrador les aventó la “bolita” a los Gobernadores José Rosas Aispuro Torres y Miguel Riquelme de Durango y Coahuila respectivamente para que organicen y lleven a cabo reuniones con todos los involucrados del proyecto en mención para darles voz y voto, pero más bien será con todos los que están en contra, a fin de convencerlos de que será de gran beneficio para los laguneros, sin embargo, ahora la labor de convencimiento estará a cargo de ambos mandatarios estatales, de ahí que tendrán que convencer a los presidentes municipales de cada región y en conjunto poder convencer a los que se oponen al proyecto, por lo que tienen un mes y medio para hacer la tarea y sacar buenos resultados, la pregunta es, ¿lo lograrán?

SIN MAYORES PROTESTAS

A pesar de que fue en domingo la visita de “ya sabes quién” a la región lagunera, específicamente a Lerdo para abordar la problemática actual, es decir, el tema hídrico, no hubo muchas personas que se apostaran afuera de las instalaciones de Conagua para realizar sus clásicas manifestaciones, aunque hubo dos mantas que fueron colocadas en la barda perimetral cuyos responsables no pasaban más de 10, pero más que una queja, todo indicaba que se unían para fortalecer el proyecto de Agua Saludable para la Laguna, pues una manta decía “Alto a la sobreexplotación de los mantos Acuíferos de la Laguna” y este es uno de los rubros que se van a combatir con el proyecto, así es que, se puede decir que ante la visita del mandatario nacional, no hubo mayores problemas con “protestas”.