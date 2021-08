El Sol a plomo

ALZA EN CONTAGIO POR COVID-19, AUMENTA DEMANDA DE VACUNA

Como no se había visto desde que se dio inicio a la vacunación contra la Covid-19, primero en el mes de enero del año en curso para el sector salud y posteriormente fue inoculando por edades y etapas a los habitantes del municipio de Gómez Palacio, en los meses de marzo hasta julio, en momentos había gran demanda, pero hubo quienes no quisieron acudir a vacunarse por prejuicios sociales o simplemente por no querer, sin embargo, en esta última jornada, se tuvo una gran demanda de jóvenes de 18 a 29 años, pero se juntaron rezagados de personas de 30 años hasta más de 80 que acudieron pues era su oportunidad al ser el último sector de la población, lo que generó que se terminara el biológico, por una parte es bueno que se terminen las dosis, pero por otro lado, se debe respetar cada rango de vacunación y acudir cuando se les haga el llamado, de lo contrario, se generarán problemas como el de la tarde del miércoles en la expoferia Gómez Palacio.

EL PROBLEMA NO ES LA ALTA DEMANDA DE VACUNAS

Hay que dejar en claro que lo sucedido en la expo feria Gómez Palacio la tarde del miércoles, tras la demanda de vacunas contra la Covid-19, no es precisamente eso, sino al contrario, que bueno que más personas tengan interés de ser vacunados, el problema es y sigue siendo la pandemia y para ello hay que atender las recomendaciones de las autoridades de salud, usar cubre bocas, sana distancia, evitar aglomeraciones, es decir, no asistir a fiestas o convivios, aunque tristemente hay que señalarlo, aún se siguen realizando reuniones incluso con más de 50 personas, principalmente jóvenes quienes al calor de las copas, la sana distancia, el cubre bocas pasan a segundo término, de ahí que primero hay que acatar estas indicaciones, al igual que las fechas de las jornadas de vacunación para tener un orden y lograr bajar los contagios y superar esta pandemia.

INSISTEN

Los dirigentes de la CNC de Gómez Palacio y Lerdo, Hipólito Pasillas Ortiz y Raúl Vargas Martínez, insisten en que es bueno el proyecto de Agua Saludable para la Laguna, pero no están de acuerdo en que se extraiga el vital líquido de las presas, coinciden en que no están en contra ni se oponen al proyecto con el que se pretende beneficiar a los habitantes de la Laguna de los 9 municipios de la región lagunera de Durango y Coahuila, pues ambos mencionaron que hay otras alternativas de donde se podría extraer el agua para potabilizarla sin sacarla de las presas, la opción es obtenerla de los pozos, pues hay muchos que son clandestinos y de ahí se puede obtener, pero primero se tiene que hacer una investigación, porque también han señalado que de los pozos tienen conocimiento los de la Comisión Nacional del Agua, estos señalamientos indican que lo harán en las mesas de trabajo, de las cuales a la fecha no los han convocado.

SERÁ?

El mítico chupacabras sigue vigente en el municipio Lerdo, pues aún siguen apareciendo ganado caprino muerto en distintos lugares o mejor dicho corrales en comunidades rurales y aunque las autoridades municipales han determinado que se trata de una jauría de perros salvajes, para algunos productores o que tienen su ganado de traspatio, se preguntan, ¿Cómo los perros salvajes andan en el ejido San Carlos y luego aparecen hasta por León Guzmán?, hay grandes distancias, de ahí que piden atrapar al menos a uno o dos de esos canes, de lo contrario, seguirán alimentando al ficticio y famoso chupacabras, ¡ha raza!.

[5:40 p. m., 18/8/2021] +52 1 871 211 7663: GOBERNADORES DE DURANGO Y COAHUILA, ACUERDAN MESAS DE TRABAJO PARA DESARROLLAR “AGUA SALUDABLE PARA LA LAGUNA”

CARLOS MENDOZA RANGEL/Corresponsal

COMARCA LAGUNERA (OEM), Dgo.-La tarde del miércoles en un salón de la ciudad de Torreón, sostienen una reunión el director general de la Comisión nacional del Agua (CONAGUA), Germán Martínez Santoyo, con los gobernadores de Durango, José Rosas Aispuro Torres y Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, a fin de acordar realizar mesas de trabajo en las que participarán todos los actores y sectores involucrados en el proyecto “Agua Saludable para La Laguna”, como parte de las acciones que se estarán llevando a cabo para concretar esta magna obra.

“Está muy focalizado quienes son las personas que requieren más información y nos vamos a acercar a las y los presidentes municipales de los municipios de esta región para que, de manera conjunta, podamos tener todos la misma información”, explicó el mandatario estatal Aispuro Torres y dijo que este fin de semana se dará a conocer el inicio de las mesas.

Añadió que tanto el Gobierno Federal, como los Gobiernos de Coahuila y Durango y los Ayuntamientos harán todo lo que se requiera para apoyar a la gente y que este proyecto va para adelante, ya que es muy importante para La Laguna, llevar agua de calidad y en cantidad lo más pronto posible.

Los esfuerzos los vamos a hacer porque La Laguna se merece eso y estoy seguro que lo vamos a lograr de la mano del Gobierno del Presidente López Obrador”, destacó el Gobernador de Durango.

Son 9 municipios; 4 de Durango: Gómez Palacio, Lerdo, Tlahualilo y parte del municipio de Mapimí; en el caso de Durango y 5 de Coahuila: Torreón, San Pedro, Francisco I. Madero, Viesca y Matamoros y se está dialogando con los involucrados en cada comunidad, y de manera conjunta, con Coahuila y la Conagua.

En esta reunión, estuvieron también presentes la directora de Vinculación de la Conagua, Esther Martínez Bahena y los directores de la Comisión Estatal de Agua de Coahuila, Antonio Nerio Malos y de la Comisión de Aguas del Estado de Durango, Jorge Nevárez Montelongo.

“Este proyecto es para bien de la gente de la Laguna, la gente de la Laguna merece poder tener esa certidumbre que garantice que se va a cuidar su salud, el agua ahora sí que es lo más importante para la salud y la vida por eso vale la pena que hagamos lo que nos corresponde”, finalizó Aispuro Torres.

Cabe mencionar que la reunión se llevó a cabo la tarde del miércoles en la casa de gobierno de Coahuila en la vecina ciudad de Torreón.