El Sol a Plomo

PUEDE SER LA LETRA “M” DE MUJERES DE MORENA

Hay tres mujeres del partido Movimiento Regeneración Nacional en el Estado de Durango quienes tienen aspiraciones en caso de que la equidad de género les favorezca para el próximo año, son; la alcaldesa de Gómez Palacio Marina Vitela Rodríguez; la diputada federal del distrito 03, Maribel Aguilera Cháirez y la senadora Margarita Valdéz, las primera dos con mayores posibilidades, mientras que la tercera aunque levante la mano, sus posibilidades son mínimas, pero al fin posibilidades, pues tanto Marina como Maribel son íconos morenistas en el Estado de Durango, además como coincidencia, ambas inician con la letra “M” de Morena, pero lo más importante, son inteligentes, luchonas, han ganado sus contiendas en las que han estado, son muy cercanas de “usted ya sabe quién”, de ahí que, en caso de que la cúpula nacional de este partido o el que manda dicen que para la candidatura de este movimiento sea una mujer, la decisión será difícil, pues tanto Marina como Maribel tienen amplias posibilidades y cualquiera de las dos son triunfadoras, esperemos y diremos.

LAS ESTADÍSTICAS LO DICEN

Lo que más destacó en el segundo informe de gobierno de Marina Vitela, es el apoyo que se le ha dado a los grupos vulnerables, a esos que por su condición de pobreza requieren de lo más necesario en tiempos de pandemia y crisis económica, en este sentido, el comentario unánime de muchas personas es que se resalta el trabajo que ha realizado la Dirección de Bienestar Social al frente de Yahir Vitela García, la cual sigue convertida en la que mayores cuentas rinde a la presidenta municipal a diferencia de otras que sólo lo hacen por cumplir, de parapeto mejor dicho, como Plazas y Mercados, Ecología, e Instituto Municipal de la Juventud y párele usted de contar amigo lector, pues el sobrino de la alcaldesa deja atrás los apellidos y la alcurnia y como cualquier trabajador se pone a sudar la camisa, prueba de ello es que también le entra a descargar trailers que llegan con toneladas de cemento y se ensucia las botas en tiempo de inundaciones, vale la pena el trabajo que hace y esto se lo agradece la gente pobre, la más necesitada, con la que se involucra diariamente.

INICIAN LAS PLÁTICAS

Atendiendo la tarea que dejó el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador respecto a la socialización del proyecto Agua Saludable para la Laguna, a partir de este viernes se iniciará con los encuentros con todos los sectores de la sociedad y ahí se verá quienes realmente quieren a la comarca lagunera y quienes buscan su beneficio personal, pues hay que señalar que la Laguna requiere de agua en calidad y cantidad y una forma de obtenerla, es precisamente a través de este proyecto, esperemos y diremos, pues el tiempo se termina y será el próximo 3 de octubre cuando regrese el mandatario nacional para conocer la decisión de los diferentes grupos laguneros sobre este tema que definirá el futuro de la Laguna.

QUÉ BUSCA?

El más insistente de que no se lleve a cabo el proyecto de Agua Saludable para la laguna se llama Francisco Valdéz Perezgasga, un ambientalista de la vecina ciudad de Torreón quien a través de su organización busca adjudicarse y manipular todas las acciones del cañón de Fernández, pues hay que recordar que años atrás estaba a su cargo, pero se contaba con recursos federales, sin embargo, ahora está a cargo del Estado de Durango y quiere quitarle el control para buscar nuevamente recursos que sólo él sabe si se aplican o cómo se aplican, pero si tiene un “gran corazón” con deseo ambientalista, por qué no busca administrar y cuidar el Parque Raymundo o el paraje natural de los “puentes cuates”?, la respuesta es que en estos lugares no hay recursos económicos.