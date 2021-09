El Sol a Plomo

¡CALAMBRES!

A más de un funcionario de la actual administración municipal que preside Marina Vitela Rodríguez les dieron “calambres” luego de que la jefa ha sostenido reuniones con todo su gabinete, pero van en grupos limitados a quienes les indicó que para este tercer año de gobierno, habrá cambios, pues se han estado evaluando y hay quienes no han dado resultados y otros que van un día a laborar y 5 se desaparecen, bueno eso se comentó, lo cierto es que Marina quiere cerrar su tercer año a “tambor batiente”, bueno eso siempre y cuando no la elijan para la grande, pero lo cierto es que hay funcionarios que se pusieron a temblar y otros ya hasta hicieron sus maletas por lo mismo, “por maletas”.

AUDITORÍA ELECTORAL

En la carrera política de la alcaldesa Marina Vitela Rodríguez, no ha perdido ninguna elección, pues desde el año 2007 en que fue candidata por el otrora partidazo, la ganó, luego en el 2010 llegó a ser regidora del PRI, posteriormente en el 2013 fue elegida para ser la abanderada de este mismo partido a la diputación federal y la volvió a ganar, luego en el 2016 nuevamente fue candidata a la diputación local y se alzó con el triunfo, pero para el año 2018, cuando fue candidata pero ahora por Morena y fue presentada por el mismo Andrés Manuel López Obrador en un mitin político en la velaria de la expo feria Gómez Palacio y ante todas las adversidades, también logró el triunfo, pero lo más difícil vendría en el 2019, tema que abordaremos en la siguiente columna “Mérito de ganar”.

MERITO DE GANAR

Retomando la meteórica carrera política de Marina Vitela, hacemos mención aparte del año 2019 en que fue elegida a nivel nacional para ser la candidata de Morena a la presidencia municipal de Gómez Palacio, donde para muchos, ahora sí obtendría una derrota, debido a que tenía todo en contra, primero que esta localidad era un bastión priista a nivel nacional, aunque tuvo su primer revés un año antes con la marea “lopezobradorista” quien arrasó en ese año, lo cual era un aliciente para Marina, pero en las boletas ya no estaría su guía AMLO, así es que, se comenzaba a especular que ya no sería lo mismo, otra adversidad fue que a minutos de iniciar su campaña enfrentó varias impugnaciones y no del PRI, ni del PAN, mucho menos del PRD o Verde Ecologista, sino que hubo “fuego amigo”, porque tanto Rafael Palacios como Rosendo Salgado quienes se adjudicaban la bandera de ser “morenistas de cepa”, le pusieron trabas durante casi 50 días, de ahí que solamente le dejaron 10 días para hacer de campaña y aun así le bastó para lograr el triunfo, aunque la diferencia fue de alrededor de 2 mil 500 votos a su favor contra su comadre la actual regidora priista Anavel Fernández, aun así, con varias cosas en su contra y con tan sólo 10 días de campaña, con eso le bastó para lo que hoy es, Presidenta Municipal, un gran mérito para ganar, qué sigue para Marina?, !no pasa de diciembre para saberlo!.

DESAPARECEN LOS COMERCIANTES DE ARTICULOS ALUSIVOS A LAS FIESTAS PATRIAS

Sin haber clientes a quien poder vender sus artículos alusivos a las fiestas patrias, estos comerciantes se pueden contar con los dedos de la mano y hasta sobran, debido a que desde el año pasado han sido canceladas las actividades de las fiestas patrias al menos en Gómez Palacio y Lerdo, a fin de evitar aglomeraciones por la contingencia sanitaria sigue presente y las autoridades sanitarias y municipales prefieren no arriesgar la salud de los habitantes, sin embargo, los afectados son los comerciantes de estos artículos patrios que se instalaban en plazas públicas y en cada esquina de las áreas comerciales de ambos municipios, que incluso lograban buenas ventas, pues también los eventos de las escuelas reactivaban este comercio, pero otra vez y ante la cancelación de los eventos por la Covid-19 y el anuncio del desarrollo de las celebraciones de manera virtual, ocasionará que la gente no busque adquirir estos ornamentos y artículos patrios.