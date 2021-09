El Sol a Plomo

AISPURO ESTÁ CUMPLIENDO CON LA TAREA

En la socialización del proyecto de Agua Saludable para la Laguna con los diferentes grupos, asociaciones, organismos, colegios de profesionistas, ambientalistas y demás, ante la “tarea” que le encomendó el Presidente de México Andrés Manuel López Obrador a los Gobernadores de; Coahuila Miguel Riquelme y de Durango, José Rosas Aispuro Torres, este último está cumpliendo, aunque aún faltan mesas de trabajo, pero hasta el momento, en las 4 que se han llevado, la socialización ha sido buena, ya que casi el 100 % están convencidos de los beneficios del proyecto, aunque sólo dos grupos de agricultores siguen con dudas, por lo que el miércoles llevará una reunión con agricultores independientes y el viernes con los del módulo de riego número 03, quienes siguen renuentes, o, tal vez buscan algo más?, pronto lo sabremos, pero hasta el momento la labor del gobierno estatal ha sido buena, ya sólo faltan 4 mesas de trabajo para concluir y esperar el 3 de octubre para rendir cuentas al presidente AMLO.

BUENA LABOR

Quien también está realizando un buen trabajo, muy discreto pero efectivo, es el Delegado federal en el Estado de Durango, Edgar Morales Garfias, pues en lo que compete a la coordinación de los distrito 02 con sede en Gómez Palacio y una parte del 03 que abarca el municipio de Lerdo, las jornadas de vacunación anticovid se han llevado con tranquilidad y cumpliendo con los objetivos, salvo excepción de aquella jornada para los chavos de 18 a 29 en la expo Gómez Palacio, donde también acudieron personas de 30 y hasta 49 años, lo que ocasionó que la demanda rebasara la cifra de biológicos destinados y con ello quedaran alrededor de 21 mil personas sin vacunar, aunque en breve se dará la atención a los rezagado para dar solución, incluso están en una nueva reprogramación, de ahí en más, el trabajo de los servidores de la nación a cargo de Edgar, es considerado como bueno.

¿PARA QUE SIRVE LA ZONA METRO?

Al parecer poco importa la salud de los laguneros a las autoridades municipales de la vacuna ciudad de Torreón, Coahuila, debido a que mientras en los municipios de la laguna de Durango se anuncia una ceremonia del Grito de Independencia de manera virtual al igual que el año pasado por la pandemia del Covid-19, en la ciudad de Torreón el alcalde Jorge Zermeño anunció que se llevará a cabo esta actividad pero con público, pues argumenta que será en la plaza mayor a la cual se tendrá un control de asistentes, ¿cuántos?, no lo dijo, pero a esta asistencia, agréguele diversos espectáculos con grupos musicales, ello sin mencionar que también comenzó la Feria de Torreón, donde no se tiene un control de entradas o bien, no hay restricciones, de ahí que dan una muestra de que poco les importa la salud de los asistentes a estos eventos donde se puede generar un peligro de contagios masivos, ¡ojalá no sea así!, pero mientras en Gómez Palacio las actividades son meramente virtuales, en Torreón será presencial, lo que es una incongruencia, la pregunta es, ¿Para qué sirve la zona Metropolitana de la laguna?.

SE DESMORONA LA CTM GOMEZPALATINA

La CTM de Gómez Palacio mal y de malas, pues hay rumores de que ya no son 120 sindicatos adheridos a la otrora y boyante central obrera, sino que solamente le quedan entre 10 a 15 sindicatos, debido a la mala o pésima dirigencia, incluso una muestra de ello fue que en la semana que terminó un grupo de taxistas acudió y cerró la calle Allende en protesta por la intromisión a las actividades del gremio por parte de la líder cetemista Rosario Sáenz, tanto fue la molestia de los trabajadores del volante que incluso arrojaron huevos a la fachada del inmueble, lo que deja en claro la falta de un buen liderazgo, que lejos está la CTM de aquel liderazgo de mano dura con don Jesús Ibarra Rayas (qepd) o el trabajo inteligente del último buen líder Gabriel Rodríguez Villa, a quien por cierto, hay voces que le piden que vuelva a asumir la dirigencia, ¿usted qué opina amable lector?.