El Sol a Plomo

SI HAY, PERO NO ACUDEN A LOS LLAMADOS

La actual administración municipal de Gómez Palacio, a través del departamento de Ecología y Medio Ambiente, cuenta con un equipo o inspectores quienes atienden quejas nocturnas sobre ruido excesivo, pero lamentablemente, cada vez que se les pide el apoyo por parte de la ciudadanía quienes hacen reportes sobre todo los fines de semana sobre vecinos incomodos que tienen las bocinas a volumen excesivo sin que nadie les diga nada, pues resulta que los inspectores del equipo antiruido, simplemente no van, pero le piden a la ciudadanía afectada que tomen video y evidencias para que al día siguiente hábil, acudan para proceder, es decir, “Aguántense del ruido excesivo, haga mi trabajo y yo mañana o pasado voy a aplicarles la sanción”, no pues así no se puede, mientras muchos vecinos irresponsables e irrespetuosos seguirán causando molestias, mientras el equipo antiruido sigue inoperante.

NO LA DESCARTE

En caso de que el PRI nacional decidiera que sea una mujer la que represente al partido para la gubernatura del Estado de Durango, se pueden “barajar” varios nombres, pero de las de mayor trayectoria son dos laguneras, una de ellas es la actual Secretaria General del tricolor Rocío Rebollo Mendoza y otra es la empresaria y política Leticia Herrera Ale que aún y cuando no ha tenido apariciones públicas, sigue siendo un activo priista muy fuerte, además, trae con “queso las tortillas”, cuenta con equipo de colaboradores y seguramente también trae las ganas de seguir sirviendo como lo ha hecho en sus cargos públicos que son, dos veces alcaldesa de Gómez Palacio, que incluso pudiera también buscarla por tercera ocasión, fue diputada local, federal y senadora de la República por el Estado de Durango, así es que, no descarte que Lety pueda levantar la mano.

“APAGUE ESA MAD…”

En plena sesión virtual de cabildo de Gómez Palacio, al quinto regidor de extracción de Morena, Julio Ramírez Fernández al momento de activar el audio de su computadora, se escuchó una voz masculina que le dijo, “Apague esa mad…”, en ese momento se estaba realizando una votación de los regidores, en uno de los puntos que se abordaban y que cada edil participada desde sus hogares u oficinas, al parecer Julio estaba en su cubículo que al activar el audio para emitir su voto y comentario, se escuchó el comentario en la página de Facebook del cabildo gomezpalatino y para muchos no pasó desapercibido, pues fue muy evidente, así las cosas y aunque no es la primera situación o incidente raro que se ve en las sesiones virtuales por la pandemia del Covid-19, pues hay quienes han estado conectados desde sus vehículos, pero así las cosas.

SE PREPERAN TRASPORTISTAS.

Los trasportistas de carga de la laguna de Durango se están preparando ante el inminente inicio de las obras de construcción del proyecto de Agua Saludable para la Laguna, muchos de estos realizan las reparaciones de sus unidades y vehículos que están fuera de servicio y algunos otros que cuentan con el capital financiero están buscando adquirir nuevas unidades, aunque ya se ha observado que en el área del Cañón de Fernández, están llegando maquinaria pesada para iniciar los trabajos, sólo esperan la luz verde y que concluyan las mesas de socialización para arrancar, así los trasportistas ya están tomado las medidas necesarias y se preparan con más y modernas unidades de acarreo para poder brindar el servicio que sin duda será a gran escala y que dejará millones de pesos a los largo de 2 años ininterrumpidos y obvio generará fuentes de empleos.