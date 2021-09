El sol a plomo

SE MUEVEN LAS PIEZAS DEL EJEDREZ POLÍTICO

Mucho revuelo tanto en la laguna como en la capital del Estado ha causado la aparición que hizo la dos veces alcaldesa de Gómez Palacio Leticia Herrera, pues lo hizo con su amiga Gina Campuzano quien ha levantado la mano para buscar ser aspirante a la candidatura a la gubernatura, pero señaló que si no es ella, pues apoyaría a Lety, pero además en la misma mesa estaba otra persona que la han señalado como posible aspirante pero a la candidatura a la Presidencia municipal de Lerdo, la actual síndico municipal Jaqueline del Río López, que ya se está formando un bloque fuerte para el próximo 2022, no cabe duda que las piezas del ajedrez ya se mueven en la laguna

“ALITO” VIENE HASTA EL LUNES

A qué vendrá a la ciudad de Durango el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, mejor conocido como “Alito”?, se especulan muchas cosas, se dice que vendrá a reunirse con los grupos para analizar a los posibles aspirantes y que sea en equidad de género para los 39 municipios para el 2022, pero sobre todo tantear como anda el panorama para la guberantura, la cual es un poco más complicada, pues aún no se define si será irá como candidato hombre o mujer, además ya andan algunos rumores de que algunos priistas en caso de no ser los “ungidos” se van como candidatos por otra vía, ante esto último, seguramente habrá estirones de “oreja”, esperemos hasta el lunes y diremos.

CAMBIOS EN LA CNOP ESTATAL

Muy probablemente en dos semanas se dará un cambio en la CNOP estatal que actualmente preside Daniela Soto, la pregunta es; ¿Acaso será nuevamente una mujer la que dirija el sector popular?, pronto lo sabremos, pues con la visita de “Alito” seguramente también se concretarán estos cambios en el ámbito estatal, pues hay que ir preparando el terreno para fin de año e iniciar el 2022 con la estructura bien aceitadita.

CNOP LERDO ACEFALA

La que si requiere un cambio urgente es la CNOP del municipio de Lerdo, debido a que el dirigente de este sector popular, Carlos Cruz no ha hecho nada por fortalecer ni a este sector ni mucho menos al partido, dejando sólo al dirigente local del PRI, por lo que, hay lerdenses que comulgan con este sector priista que ahora está muy gris, no hay actividad y que incluso el dirigente no se aparece en la oficina o en las colonias, por lo que sería importante y urgente un cambio para al menos darle una nueva dinámica y que se vea movimiento, según el llamado urgente de los cenopistas locales a la dirigencia estatal.





SE SALIÓ CON LA SUYA

Quien está contento por el cambio en la administración del cañón de Fernández es el ambientalista Francisco Valdéz Pérezgazga, pues era una piedrita en el zapato para sus objetivos, ya que es de todos sabido que esta persona de Torreón quiere controlar esta área protegida, ya que sí genera recursos y ahora con el proyecto de Agua saludable, mucho más, de ahí que se salió con la suya y logró que se quitara a Oswaldo Donovan Martínez y aunque provisionalmente está Miguel Puente Zamarripa, es manejable para sus intereses, pero no dude que pronto esté alguien a la orden de este ambientalista.