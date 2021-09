El sol a plomo

EL PRI SIGUE MUY TIBIO

Años van, años vienen, pero el PRI cada vez más desgastado, en este nuevo siglo dicho partido ha tenido muchas traiciones, deserciones, simulaciones y las dirigencias tanto nacional, estatal en el caso de Durango y municipal en el caso de Gómez Palacio se muestran tibias, no hay mano dura como en antaño, tal vez cuidando que la militancia no salga en desbandada, pero eso a costa de qué?, se seguir perdiendo espacios o de conservar lo poco que les queda?, lo cierto es que, la misma militancia comenta que las dirigencias siguen siendo muy tibias para tomar decisiones y no sólo por el hecho de las dos regidoras gomezpalatinas que han sido acusadas y señaladas en más de una ocasión que apoyan un proyecto fuera del PRI, según lo comentó el regidor Francisco Bardán, de estos hechos hay muchas, incluso para muestra basta un botón, dicho por el mismo Bardán en el sentido de que la alcaldesa Marina Vitela quien desde el 2018 a abanderado en la diputación federal al 02 y ahora en el ayuntamiento 2019-2022 proveniente de Morena, sigue en la militancia priista, no se diga más.

QUÉ HACE HIRAM EN EVENTO POLÍTICO?

Es lo que se preguntan algunas personas que simpatizan con el proyecto de Morena, así también lo debe saber, y seguramente lo saben en la administración municipal de Gómez Palacio, el hecho de que Hiram Brahím López Manzur asistiera a al foro que organizó el diputado federal de Morena Omar Castañeda González no tiene nada de malo, pues es un evento público y ciudadano que se realizó el fin de semana en la ULSA Lasalle, pero el hecho toma otros tintes, pues hay que mencionar que Hiram es Director de Ecología, además es militante del verde Ecologísta, acaso, López Manzur ya se alineó con Omar para el próximo año 2022?, no lo dude amable lector.

MUCHA PRESENCIA!!???

A quien se le ve en un evento sí y en otro también representando a la Presidenta Municipal de Gómez Palacio Marina Vitela Rodríguez es al director de Bienestar Yahír Vitela García, aunque hay quienes han comentado que ya lo andan promoviendo para el próximo año, pero por otro lado, los que saben del tema, señalan que el joven funcionario aún y cuando es muy trabajador y se pone la “camiseta”, aún le falta para buscar la presidencia municipal y que por el momento, seguramente para el 2022 aparecerá pero en la lista de aspirantes a regidores por el partido de Morena, esperemos y diremos.

SIGUEN Y SEGUIRÁN LAS ALIANZAS

A quien se le ha visto reunión tras reunión en restaurantes de Gómez Palacio es al empresario Manuel Ramos Carrillo, de todos es sabido que busca el Palacio Municipal de Gómez Palacio y de seguir las cosas así como van, será el aspirante por el PAN-PRI y PRD, aunque, del plato a la boca se cae la sopa, pero otra duda que me asalta, qué busca o buscan con la alianza entre Manuel Ramos y el alcalde de Lerdo Homero Martínez?, pues se han dejado ver en público en varias ocasiones y no precisamente de trabajo, sino en desayunos, acaso será que ¡me ayudas y te ayudo!, es decir, Manuel en busca de la candidatura a la presidencia de Gómez Palacio y Homero en busca de la candidatura priista a la gubernatura de Durango?.