El Sol a Plomo

EL ESCAPISTA

Quien no quiere dar entrevistas y se niega cuando está en su oficina, es el jefe de plazas y Mercados de Gómez Palacio, Julio Cesar de la Cruz Lerma, tal vez está ocultando algo pues es el que se encarga de cobrarles a los vendedores ambulantes y también otorga permisos para estos, de los cuales no se sabe cuántos son y cuánto recauda por día, semana o mes, pero seguramente será una buena cifra de recursos que son públicos, pero no quiere dar a conocer, ¿por qué?, no lo sabemos, pero ahora resulta que la mañana del miércoles, minutos antes de que iniciara la rueda de prensa para dar detalles del Buen Fin, este funcionario haciendo alusión al escapista e ilusionista David Coperfield, una vez que vio llegar a los reporteros que cuben la fuente, de repente desapareció como un excelente escapista, lo malo es que desairó a la dirigencia de la Canaco Gómez Palacio, qué mal por este funcionario municipal.

SE EMPALMAN FESTEJOS, ¿Y LA PANDEMIA?

La gente estaba deseosa y desesperada porque hubieran eventos para acudir a distraerse, pues resulta que en Gómez Palacio ya inició la feria de la familia, mientras que en el municipio de Lerdo, en una semana más comenzarán con los festejos del 127 aniversario de ser elevada a ciudad, de ahí que se estarán empalmando y ahora sí, los laguneros no tendrán para donde voltear, sin embargo, hasta que concluya este mes de noviembre, sabremos si fue bueno o no, o si la gente respondió o no, pues para muestra el 16 de noviembre Lerdo cerrará sus fiestas con la presentación del conjunto Primavera y será gratuito, en tanto en Gómez Palacio hay presentaciones de artistas y grupos de renombre en la velaría y también gratis, no cabe duda que la pandemia por la Covid-19 está siendo olvidada.

NO LLEGÓ EL BIOLÓGICO A LERDO

Molestia entre los jóvenes de 18 a 29 años ocasionó el retraso de la llegada de las vacunas, más bien, que no hayan llegado durante la mañana del miércoles para iniciar la jornada de vacunación en segundas dosis y completar el esquema para este sector de la población, los motivos se desconocen, pero la molestia fue generalizada, pues hay muchos que laboran y tuvieron que solicitar permiso para acudir desde muy temprano a la aplicación de la marca AstraZeneca, por lo que ahora tendrán que solicitar otro permiso para acudir hoy jueves o mañana viernes, tal vez el sábado, pero de que hubo afectaciones económicas para muchos las hubo.

EL DESAPARECIDO

Quien no acude ya ni a su oficina de gestoría, la cual permanece cerrada, pero ahí está, es el diputado local del Partido del Trabajo, Mario Delgado Mendoza, que es del distrito IX, al menos anteriormente se le veía en eventos especiales, es decir, visitando colonias por ejemplo en el mes rosa, donde promovía que las mujeres fueran a los servicios médicos para que se realizaran las revisiones médicas, pero ahora, ni eso hace, no se le ve al menos en el municipio de Lerdo de donde es oriundo y donde tiene su oficina en la céntrica calle Coronado a espaldas del palacio municipal, sus simpatizantes se pregunta dónde lo pudieran localizar, pues está prácticamente desaparecido, seguramente sólo en el Congreso Local si se ve, pues tiene que justificar su jugoso sueldo.