El Sol a Plomo

MARINA VITELA EN CABALLO DE HACIENDA

Quien sigue transitando en “caballo de hacienda” es la alcaldesa de Gómez Palacio Marina Vitela Rodríguez, esto en sus aspiraciones a la candidatura de Morena rumbo a la gubernatura del Estadio de Durango y para muestra un botón, pues acaba de anunciar que en unas 2 semanas solicitará licencia para separarse del cargo de presidenta municipal para dedicarle tiempo a visitar a la militancia morenista de todo el Estado de Durango, la pregunta es, ¿Los 13 interesados que se registraron en busca de la candidatura, también solicitarán permiso de separarse de sus cargos?, aunque hay que resaltar que Manuel Espino otro de los que se registraron, fue el primero en solicitar permiso para separarse del cargo, ¿quién seguirá?.

LA 18 DE MARZO SIGUE EN PARO ADMINISTRATIVO

Los conflictos internos, aunado a la falta de pago a un sector de maestros, sigue ocasionando que en el Instituto 18 de marzo de la ciudad de Gómez Palacio continúe con problemas que hasta el momento no hay afectaciones totales para los alumnos, pues las clases siguen llevándose a cabo, sin embargo, las actividades administrativas están detenidas, de ahí que los maestros y personal administrativo han argumentado que las clases no se interrumpen, de ahí que no se afecta a los estudiantes, pero ¿y los trámites administrativos?, acaso esto no afecta a los alumnos?, en fin, habrá que esperar a ver hasta cuándo se termina este problema, que téngalo por seguro, en vacaciones navideñas, se olvidará este problema, momentáneamente.

UN ALACRÁN EN UNA ESCUELA

No se espante amable lector, no se trata hipotéticamente de una persona, sino de un verdadero alacrán de la clase arácnida, animal ponzoñoso que representa un peligro en caso de picarle a una persona y que en el Estado de Durango pululan, pues luego de esta aclaración, se conoció que se encontró un animal de estos en la oficina de la subdirectora Graciela Donaji de la escuela Secundaria estatal Rafael Valenzuela de Gómez Palacio, que afortunadamente no le picó, pero el susto nadie se lo quita, de ahí que tanto el Director del plantel Ernesto Martínez y Martínez y el director comisionado del departamento de educación secundaria estatal en la Laguna, Pedro Vargas –homónimo de otrora cantante- solicitan apoyo urgente tanto del gobierno del Estado y del municipio para que se realice poda de árboles, retiro de ramas y arbustos y otros objetos donde se pueda evitar la presencia de alacranes, además piden la presencia de algún inspector para que corrobore las condiciones del plantel, lo cual dudo mucho que acuda, aunque seguramente enviará a un representante, no vaya a ser que se le aparezca algún alacrán.

PRIISTAS INTERESADOS EN LA ALCALDÍA

En el municipio de Lerdo, siguen algunas figuras políticas moviéndose para ganar adeptos al interior del PRI, aunque lo hacen con las reservas, a fin de no caer en irregularidades, pero se conoció que los que están muy interesados en buscar la precandidatura a la alcaldía de Lerdo son, primero las damas, hasta ahora es sólo una y es la síndico municipal Jaqueline del Río López, mientras que por los caballeros, hay 3, el regidor José Guadalupe Padilla Saldivar, joven pero con buena experiencia; el secretario del Ayuntamiento José Dimas López Martínez, con gran capacidad académica y el alcalde Homero Martínez Cabrera quien tiene vasta capacidad y de quién no se descarta una posible reelección, aunque los 3 caballeros y la dama, cuentan con experiencia política y cualquiera puede representar al PRI y lograr buenos resultados, esperemos y diremos.