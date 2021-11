El Sol a Plomo

MUY ACTIVO

El que sigue muy activo en visitar la región lagunera y no cejar en su interés de buscar la precandidatura a la gubernatura para el próximo año, es el priista Esteban Villegas Villarreal quien se le ha visto constantemente tanto en Gómez Palacio como en Lerdo sosteniendo reuniones con personalidades de todos los rubros, políticos, empresarios, jubilados, ex funcionarios de los 3 niveles de gobierno, cuyo objetivo es estar preparado en caso de que se concrete su deseo de encabezar el proyecto, pero la cuestión no es fácil, pues primero se tiene que definir el género, que en caso de ser una figura masculina quien la encabece, sigue pasar otro obstáculo, ya que de concretarse la alianza PRI-PAN-PRD, los que han alzado la mano son varios panistas, así es que, seguramente Diciembre será un mes de definiciones.

LEVANTA MUCHO POLVO!!

Pues que se puede pensar de la región lagunera donde constantemente y ante el poco viento que pudiera hacer, levanta buena cantidad de polvo y esto también se da en política, pues en días pasados el que ocasionó una polvadera política, fue el empresario Manuel Ramos Carrillo quien levantó la mano para demostrar su aspiración en busca de una candidatura a la alcaldía de Gómez Palacio, ya que en los corrillos políticos han tenido comentarios encontrados, pues algunos dicen que es presuroso, otros que aún no es el momento porque aún no se definen las alianzas y para otros, señalan que debió esperar un poco más, lo cierto es que levantar la mano con tiempo ha resultado para muchos lograr resultados positivos, la muestra es, ¡usted ya sabe quién!, quien la levantó desde hace mucho y con insistencia y ahora es el mandatario nacional.

SEGURIDAD O INSEGURIDAD!!??

En Gómez Palacio hay sectores donde la ciudadanía se siente insegura y una de ellas es en la colonia que se ubica precisamente en la parte de atrás del palacio Municipal, cuyos habitantes del fraccionamiento del Bosque solicitaron a las autoridades municipales la construcción de una caseta de vigilancia y reja de seguridad, misma que ya les fue autorizada, estas obras se realizarán en la calle Cuauhtémoc, entre Río Pánuco y Río Esperanza, con las que no se afectará el paso peatonal, pero se tendrá prácticamente un sector habitacional cerrado, pues la finalidad es reforzar la seguridad ese sector de la ciudad, sobre todo en esta época de fin de año en que hay una mayor derrama económica, lo cierto es que la ciudadanía se está organizando para proteger su patrimonio y téngalo por seguro que habrá más sectores que pidan casetas y cerrar su colonia, para prueba está el fraccionamiento Nuevo Castillo, que está a espaldas de la Subsecretaría de Educación, también en esta ciudad.

LERDO AVANZA A LA NUEVA NORMALIDAD

El municipio de Lerdo avanza a una nueva normalidad, debido a que en la pasada sesión de cabildo se llevó en forma presencial, actividad que se realiza los jueves por la mañana en la sala “Lic. Miguel Lerdo de Tejada”, ubicada al interior del salón Azul, sin embargo, las autoridades de salud de los 3 niveles de gobierno y sobre todo la ciudadanía en general, debe seguir extremando precauciones y cuidados para evitar contagios de Covid-19 y con ello una nueva oleada de contagios, tal y como ya se está registrando en otras partes del mundo y con ello las restricciones que en México y a decir de los empresarios, no aguantarían una cuarta ola de contagios, pues seguramente ocasionará cierres permanentes de negocios con la pérdida de espacios laborales, así es que, a seguir cuidándose y evitar aglomeraciones.