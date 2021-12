El Sol a Plomo

El Partido Verde Ecologista México en el Estado de Durango atraviesa una crisis interna, lo que ha ocasionado que debido a una mala actuación se fracture, pues el dirigente estatal Gerardo Villarreal Solís de un “plumazo” y sin decir “agua va”, quitó a Alejandro Bacio de la dirigencia local de Gómez Palacio, pero además lo hizo brincándose todos los protocolos o lineamiento que se debe seguir, pues incluso ni convocatoria hubo, además, por si fuera poco, a la representante de este partido en el ayuntamiento, regidora Karla Tello, ni la tomó en cuenta, con ello a todas luces se ve que hay línea o consigna, pero la fractura ya quedó registrada y se da en medio de un proceso electoral, se avecinan tiempos difíciles para este organismo político que se le ha caracterizado como “veleta” y que se va con el mejor postor, pues ha hecho alianza con el PRI, PAN, Morena.

INTERESADOS

En los corrillos políticos en la ciudad de Gómez Palacio se escuchan nombres que seguramente buscarán la pre candidatura de Morena a la alcaldía, pero sólo en caso de que fuera figura masculina, se mencionan al actual diputado federal Omar Castañeda, así como al síndico Cuauhtémoc Estrella, al ex diputado local Cesar Aguilar Palacio, así como Rafael Palacios y el Director de Bienestar Yahir Vitela, pero seguramente de los 3 primeros saldría al ungido, porque de Rafael Palacios no tiene ninguna oportunidad, aunque ya se alineó a Marina Vitela, en tanto que el joven Yahír Vitela, quien es muy chambeador, activo y ha hecho un buen trabajo al frente de su oficina municipal, se los adelanto, le tira arriba, pero en el próximo trienio lo veremos como regidor, a menos que su jefa política llegue y se lo lleve a la capital, esperemos y diremos.

AL LÍMITE

La Dirección Regional de Programas de Bienestar zona 02 anunció la jornada especial de vacunación contra la Covid-19, que será los días martes 7 y miércoles 8 de diciembre, la cual va dirigida a ciudadanos mayores de 18 años de edad que quedaron pendientes de su dosis de refuerzo que requiere la vacuna Pfizer- BioNTech y que enfrentan un rezago al quedar pendientes luego de que en el mes de octubre llegaron de otros municipios de la región y las dosis se terminaron, por lo que ahora se realizará esta campaña precisamente 60 días después de la primera aplicación de las personas que quedaron rezagadas y que fueron atendidas con su primera dosis el 8 de octubre, pues según la oficina regional en mención estima que son alrededor de 500 personas quienes deberán acudir al único módulo que se habilitará y será la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED) en Gómez Palacio.

PROMETE Y NO CUMPLE

Entre 15 a 20 familias de escasos recursos del ejido las Cuevas y Villa Juárez del municipio de Lerdo, están muy molestos y defraudados con el dirigente local del PRD José Antonio Valenzuela Hernández, quien les prometió paquetes de construcción consistentes en 400 block, 4 armes y 20 bultos de cemento, pero debieron entregar 4 mil pesos y así lo hicieron desde hace 6 meses y a la fecha no les ha cumplido, por lo que los afectados analizan la posibilidad de interponer una denuncia, además de pedir el apoyo a la Presidencia Municipal, no cabe duda que “pepe Toño” como muchos lo conocen, de ser cierta esta acusación, está actuando a la vieja usanza de líderes que se aprovechaban de la necesidad del pueblo a quienes le prometió, recibió el dinero y ahora no les ha cumplido.