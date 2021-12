El sol a plomo

SALDO BLANCO, PERO…

La conmemoración de un aniversario más de las apariciones de la Virgen de Guadalupe en el cerro del Tepeyac, en Gómez Palacio, resultaron con saldo blanco, pues a pesar de la pandemia, las restricciones y los cuidados que se implementaron para evitar posibles contagios de Covid-19, los feligreses se comportaron y acataron las indicaciones, además la participación ciudadana bajó considerablemente en comparación del año pasado, sin embargo, hasta el domingo 12 de diciembre, se ha tenido saldo blanco, pero dentro de los próximos días en que se tenga un parámetro sanitario, es decir, en caso de que se pudieran incrementan los contagios, que esperamos que no, se podrá decir que el saldo en general fue blanco.

MUJERES MÁS ACTIVAS

Mujeres de distintos organismos políticos y todas con vasta trayectoria, andan muy activas en todo el Estado de Durango, el motivo?, pues están haciendo su lucha en busca de lograr la candidatura en sus respectivos partidos políticos, por el PRI andan recorriendo la entidad la empresaria lagunera Leticia Herrera Ale, así como la duranguense Azucena Triana Martínez, mientras que por el lado de Morena está también una lagunera y es Marina Vitela Rodríguez y la diputada federal oriunda de Guadalupe Victoria, Maribel Aguilera Cháirez quien en días pasados sostuvo reuniones en la laguna, pero lo que podemos observar en estos tiempos es una mayor movilidad de mujeres políticas, todas ellas muy inteligentes y con gran experiencia en esta área, pero sin el afán de menospreciar a ninguna, las dos laguneras con amplias posibilidades de llegar a la candidatura, esperemos y diremos.

APARECIÓ!!

La ex diputada federal Lourdes Montes apareció acompañando y apoyando al senador y aspirante a la candidatura de Morena al Gobierno del Estado de Durango, José Ramón Enríquez Herrera, pues hay que recordar que Lourdes entró supliendo a quien era la propietaria en la diputación federal del distrito 02, Marina Vitela Rodríguez, sin embargo, hubo quien le preguntó a la ex legisladora Montes sobre su trabajo y se jactó al decir que durante el período que estuvo en la legislatura, realizó intensos recorridos por los municipios que la integran y es justo mencionar que son 10, con cabecera en Gómez Palacio, pero hay que recalcar que desde que tomó protesta como legisladora, ni un día se paró en Gómez Palacio, ni mucho menos, ofreció información de sus actividades, pero ahora que le interesa, si se aparece, en breve sabremos si su presencia afecta las preferencias del senador de la república, Enríquez Herrera.

NO HAY UNIDAD EN MORENA

Los que están al frente de Morena al menos en la región lagunera o tan sólo en Gómez Palacio, no se les ve su trabajo al interior de Morena, pues por más que pregonen que hay unidad, esta no se vislumbra por ningún motivo, debido a que hay simpatizantes que están unos a favor de un proyecto lagunero, donde hay al menos dos grupos y también hay quienes lo están a favor de otro proyecto pero de la capital, por lo cual se puede vislumbrar claramente que al menos hay tres grupos al interior del partido Movimiento de Regeneración Nacional, cada personaje tiene sus seguidores y aunque todos están dentro, no comulgan con las ideas de los adversarios, pero una vez que salga la o él candidato, tendrán que conciliar y de no llegar a un buen acuerdo para ir en un mismo proyecto político para el proceso electoral del 2022, les puede generar un descalabro general en el Estado de Durango, que bien lo aprovechará la oposición.