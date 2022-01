El sol a plomo

¿LETY HERRERA A MC?

Muchos rumores se escuchan en los corrillos políticos sobre el tema de que la dos veces alcaldesa de Gómez Palacio y empresaria lagunera Leticia Herrera Ale será invitada por el partido Movimiento Ciudadano, para contender por la gubernatura en el proceso electoral que está en puerta, lo cual se dice que Lety aceptará, pues hay que recordar que es amiga de la dirigente nacional de MC, Ivonne Ortega la ex gobernadora de Yucatán, pero por el momento todo es mera especulación, que de confirmarse, sería un hecho inédito que dos laguneras puedan contender al Gobierno del estado y con amplias posibilidades de llegar a la silla gubernamental, poco habremos de vivir para conocer el desenlace, pues el PRI tiene como fecha el 10 de enero para registrarse, pero la decisión bien puede conocerse hoy jueves, usted que opina amable lector?.

POR QUÉ LETY Y NO JOSÉ RAMÓN?

Muchos se han preguntado por qué Leticia Herrera si es más viable que sea candidata de Movimiento Ciudadano y no José Ramón Enríquez Herrera quien también quiere aparecer en las boletas del próximo proceso electoral del 2022 al Gobierno del Estado?, pues sencillamente que MC tiene el espacio en materia de equidad de género para que Durango sea encabezado por una mujer, de ahí que la puerta se abre para la empresaria lagunera, además, para muchos es conocido que en el partido naranja no hay mucha simpatía con el doctor Enríquez, pues no hay buena relación, de ahí que toda posibilidad se le cierra, un comentario más de que Lety puede ser la candidata de MC, es que en sus redes sociales aparece con el fondo color naranja, dando un claro mensaje que podrá aparecer en las boletas abanderando a dicho partido.

¿Y MANUEL RAMOS?

El que no se ha movido en los últimos días es el también empresario Manuel Ramos Carrillo, quien ha levantado la mano para buscar la candidatura pero al gobierno municipal de Gómez Palacio, pero por cuál partido político?, pues nunca ha dicho por cuál organismo político, pero en caso de que Lety sea candidata por MC a la gubernatura, la posibilidad de que Manuel sea el candidato a la presidencia municipal por este movimiento naranja, será enorme, aunque nada está escrito, pues en caso de darse la alianza entre el PRI-PAN y PRD y lo inviten, ahí tendrá una disyuntiva muy interesante, pero amable lector, de que aparece en la boleta a la alcaldía gomezpalatina, téngalo por seguro.

¿RENUNCIÓ O LE DIERON LAS GRACIAS?

El que salió de la administración municipal de Lerdo y no precisamente por la puerta principal fue José Dimas López Martínez, pues causó sorpresa y extrañeza su salida del ayuntamiento, pues los comentarios se han dividido, algunos en el sentido de que buscará la candidatura por el PRI a la alcaldía de esta localidad, lo cual es extraño, pues aún no son los tiempos, mientras que otros comentarios son porque el ahora ex secretario del ayuntamiento, estaba trabajando para sus intereses políticos, brincándose a la primera autoridad municipal, de ahí su salida, pero según los rumores es que hay más funcionarios de primero y segundo nivel que lo apoyaban y que también seguramente tendrán que “renunciar” voluntariamente, en breve lo sabremos.