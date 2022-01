El sol a plomo

TODOS LA MENCIONAN

Aún y cuando no se emite la convocatoria para los aspirantes mujer u hombre para los municipios de Durango Gómez Palacio y Lerdo, el nombre de la dos veces ex alcaldesa y empresaria gomezpalatina Leticia Herrera Ale se menciona constantemente y hasta los precandidatos del PRI y del PAN al gobierno del Estado la señalan como la mejor para contender en el próximo proceso electoral, pues saben muy bien que es una gran generadora de votos, además de que desde que inició su carrera política en el 2001 cuando buscó por primera vez la Presidencia Municipal, de ahí hasta el 2016 en cada una de las elecciones en que participó, no perdió ninguna, incluso, en la última que participó para la alcaldía su triunfo fue más que contundente, pues logró poco más de 80 mil sufragios, mientras que su más cercano competidor en ese tiempo panista, tan sólo obtuvo 19 mil, de ahí que fue de 4 a 1, de ahí que todos la mencionan al ser garantía de triunfo.

PERO…

Hay que mencionar que son muchos los políticos que han mencionado que Leticia Herrera Ale sea la abanderada del PRI al municipio de Gómez Palacio, esto es un clamor generalizado de muchos, pero, la pregunta es, ¿Qué dice Lety Herrera?, querrá abanderar la alianza PRI-PAN-PRD?, hay que esperar a que salga la convocatoria interna del tricolor y ver si se registra, aunque los rumores de que la empresaria lagunera será la aspirante y próxima candidata son cada vez más fuertes, incluso se puede observar en redes sociales uno donde se menciona que Lety Herrera Va, con Lety Herrera #yosiquiero, otra más de “Unidad por Gómez Palacio y Durango”, con todos estos mensajes todo indica que será la próxima candidata, sin embargo, habrá que esperar para que lo haga oficial y que seguramente no pasa de estos días.

EN LERDO SERÁ MUJER

Una vez que se dio a conocer que en Gómez Palacio estará siglado para el PRI y será encabezado por una mujer, todo indica que en el vecino municipio lagunero de Lerdo también será una mujer, esto para cubrir la equidad de género y de número de habitantes, pues de ser así en la capital que estará siglado para el PAN, deberá ir una figura masculina, pero en el caso de Lerdo, cuántas mujeres pueden tener posibilidades?, hasta el momento sólo dos, la actual diputada local Susy Torrecillas y la síndico municipal Jaqueline del Río López, quién llegará?, se pone muy interesante, pues el alcalde Homero Martínez Cabrera tendrá una gran disyuntiva, usted qué opina amable lector?.

PUDIERA SER EL ASPIRANTE A LA CAPITAL DEL ESTADO

De concretarse la equidad de género en cuanto a los ayuntamientos de Gómez Palacio y Lerdo que la alianza del PRI-PAN y PRD sea abanderada por una mujer, pues para el municipio de Durango, deberá ser hombre y esto puede favorecer a Esteban Villegas Villarreal, pues para la capital será siglado por el PAN y esto puede generar que el precandidato pudiera ser Héctor Flores Ávalos, bueno siempre y cuando lo convenzan, pues al parecer ya está sintiendo “pasos en la azotea”, pues entre la declaración que dio en la laguna la mañana del miércoles afirmó que no aceptará imposiciones, con esto los ánimos se van caldeando, pero sólo faltan menos de dos semanas para conocer el desenlace.