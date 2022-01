El sol a plomo

SE INTENSIFICA LA LUCHA

Cada vez se pone más interesante la carrera por la candidatura de la alianza PRI-PAN-PRD, donde el priista Esteban Villegas Villarreal un día dice que va delante de las encuestas, mientras que el panista Héctor Flores Ávalos, al día siguiente dice que ya alcanzó y rebasó en las encuestas a su adversario priista, además en cada visita que realizan a cada uno de los municipios del Estado, cada precandidato dice tener el apoyo de dicha localidad, y cómo no decirlo, pues uno visita a la militancia priista y el otro a los panistas, obviamente que cada grupo de militantes apoyará a sus precandidatos, aunque ya falta menos días para conocer la verdadera encuesta nacional, pero por lo pronto la lucha por la candidatura se intensifica con estas dos figuras políticas, ¡hagan sus apuestas!.

MAR GRECIA DEL PAN AL PRD

Luego de que en la región lagunera se conoció que la ex panista y ex jefa de comunicación del Gobierno del Estado de Durango Mar Grecia se registró en la interna por el Partido de la Revolución Democrática al Gobierno del Estado y que contenderá contra Esteban Villegas y Héctor Flores Ávalos, la tiene más que difícil, diría que hasta imposible, a no ser por su género, ya que en caso que se defina que fuera mujer la abanderada de la alianza PRI-PAN-PRD, sería ella la abanderada, pero todo indica que deberá ser una figura masculina, sin embargo, también otro punto adverso para Mar Grecia fue que en sus contadas visitas de trabajo que realizó en el gobierno del Estado, no tuvo buena aceptación con algunos representantes de medios de comunicación, ahora su actitud es totalmente diferente y se espera que en la semana realice una visita de promoción en la comarca lagunera, a ver cómo le va, pues es inteligente y tiene buena trayectoria, ¡suerte!.

PUEDE SER SUSY TORRECILLAS LA ABANDERADA

Luego de que la síndico municipal de Lerdo Jaqueline del Río López renunció al partido que le ha dado todo, el PRI, esto en la pasada sesión de cabildo, donde además se declaró “independiente” para seguir en el cargo actual, ya que es de elección popular, pero porqué renuncia Jaqui al tricolor?, pues por la sencilla razón de buscar la candidatura a la alcaldía por otro organismo político, que todo indica será por Morena, por lo que ahora le deja el camino libre a la actual diputada local Susy Torrecillas, bueno, siempre y cuando deba ser una mujer la abanderada de la alianza PRI-PAN-PRD, pues el primer paso está dado, que Lerdo está siglado para el tricolor, sin embargo, en los próximos días se conocerá quien será el o la abanderada priista.

FUERTE GOLPE

Para el PRI la salida de Jaqueline del Río López fue un duro golpe, pues era un cuadro muy importante, aunque es justo mencionar que nadie en esta vida es indispensable, pero lo cierto es que la salida de la ahora ex priista le hace un “boquete” al otrora partidazo, que dicho sea de paso, le dio mucho y seguramente hoy no vio condiciones para buscar la candidatura de su ex partido a la alcaldía de Lerdo en el próximo proceso electoral, pero también se puede decir que fue un arrebato o berrinche de la que sigue siendo síndica municipal, ya que en Lerdo tal y como lo dijo el dirigente local priista Juan José Carrillo Aldaba, a pesar de la coalición con el PAN y PRD, pero estará siglado para el PRI, aun no se define la equidad de género, aunque lo más seguro es que sea una mujer, donde tendría todas las posibilidades, pero Jaqui se adelantó y abandonó el barco, así las cosas, el tiempo nos dirá si fue acertada su decisión.