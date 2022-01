El sol a plomo

ALGUNOS NO SABEN NI QUE ES LA “4T”

Para los municipios de Gómez Palacio y Lerdo varias decenas de personas se registraron para buscar la candidatura al ayuntamiento por Morena, hay mucho interés y fue una gran demanda que se registraron, hay quienes le saben a la políticos, otros que sólo quieren aprovechar la marca, gente inexperta que seguramente no saben ni qué significa la 4T, pues algunos creen que significa 4 T igual a; Tacos, Tostadas, Tamales y Tlacoyos, por lo que la dirigencia o quienes están moviendo al partido deben implementar acciones para evitar esta carretada de registros y poner orden para que haya más seriedad, así las cosas.

INSISTEN EN LETY HERRERA

Cada vez son más insistentes las peticiones en redes sociales para que la empresaria lagunera Leticia Herrera Ale se registre como precandidata a la alcaldía de Gómez Palacio, la mencionan para que abandere al PRI en la próxima jornada electoral, pero la solicitud a la dos veces ex alcaldesa se vuelve cada vez más intensa, casi casi le están exigiendo que se postule, campaña que ya lleva varias semanas, pero hasta el momento Lety no ha dicho nada, tal vez está esperando un poco más de tiempo, o bien que se defina quién será el abanderado de la alianza “Va por Durango” entre el PRI-PAN y PRD, pero téngalo por seguro que la gomezpalatina dará su respuesta a los miles de habitantes que se han sumado al clamor de pedirle que sea la abanderada, pues tiene plena confianza de verla por tercera ocasión como Presidenta Municipal, esperemos y diremos.

DIVIDE Y VENCERAS

Y hablando de la alianza Va por Durango entre el PRI-PAN y PRD, misma que cada día está más friccionada, aunque hablen y pregonen de que hay unidad, pues se comenta en los corrillos políticos que el abanderado será Esteban Villegas Villarreal, lo que ha ocasionado la inconformidad de los panistas y su precandidato Héctor Flores Ávalos quien por cierto sería también un gran candidato, sin embargo, aún no hay nada para nadie, pero lo lamentable de esta situación para los 3 organismos políticos es que si dejan a Esteban, existe la posibilidad que la militancia panista quede resentida y no salga a votar, por otro lado, si queda Héctor, también se presentaría la posibilidad de que los priistas no salgan a votar y con estas hipótesis lo único que estarían ocasionando es que le dejarán el camino libre a la actual precandidata de morena Marina Vitela, así es que, o se ponen de acuerdo o van a una derrota segura.

A QUÉ JUEGAN??

Nuevamente los agremiados al Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del ayuntamiento de Gómez Palacio, nuevamente convocan a una manifestación pacífica en la explanada del Palacio Municipal para este lunes 24 de enero, según dicen que es por incumplimiento del contrato colectivo de trabajo, de ahí que piden al personal sindicalizado activo pero que no estén en horario de trabajo, pensionados y beneficiarios que no estén vulnerable por aquello de los posibles contagios de la Covid-19, de ahí que exigen que lleven cubrebocas, pero también los amenazan que quien no acuda los van a sancionar, entonces para qué está el líder Manuel Marín, o acaso no tiene capacidad de gestión, pero hay que recordar que han hecho varias manifestaciones donde incluso han dicho que ya se arreglaron y porqué ahora otra vez, acaso no les cumplen, les dan atole con el dedo?, a qué juegan?, o son o no son!!