El Sol a Plomo

FUERTE REVÉS

Con la entrega que hizo el dirigente nacional de Morena Mario Delgado de la constancia que la acredita como precandidata única a la gubernatura de Durango a Marina Vitela, no sólo fortalece el apoyo que tendrá la gomezpalatina en la próxima elección, sino que también es un fuerte revés para el doctor José Ramón Enríquez Herrera quien sigue buscando a través de vías jurídicas echar abajo esta designación, pero ahora fue más allá, pues grupos de sus simpatizantes, aunque eran pocos pero muy armados con tomates, huevos y demás, agredieron a la dirigencia nacional y estatal, con lo cual sólo ocasionaron la molestia de ambos líderes que ténganlo por seguro, seguirán apoyando a Marina, incluso ahora hasta su grupo político.

Y LOS OPERADORES DE MORENA?

Quedaron en una gran evidencia y muy mal parados los llamados operadores de Morena en el estado de Durango quienes no tuvieron la visión o se mostraron muy ingenuos para prever que se registraría al menos una manifestación con la visita a Gómez Palacio del líder nacional de este movimiento, Mario Delgado Carrillo, luego de las múltiples muestras de rechazo de simpatizantes del senador José Ramón Enríquez Herrera como precandidato a la gubernatura, luego de que no se le favoreció, pero lo lamentable es que no sólo fue una manifestación de esas que llaman “pacíficas”, sino que hubo agresión con huevos y también tomates, de ahí que los que mueven los hilos de Morena en el Estado de Durango deberán de cambiar a sus operadores que tengan una mayor visión y pulso de lo que pasa al interior de su movimiento y del sentir de sus simpatizantes, aunque no creo que los cambien, pero una gran regañada si se llevaron, pues fueron rebasados y ni las “manitas” pudieron meter.

HABRÁ LÍNEA?

Aún y cuando hay más de 40 aspirantes a la precandidatura de Morena a la alcaldía de Gómez Palacio, se perfilan sólo dos, primero las damas, la actual directora del DIF Betzabé Martínez Arango y el diputado federal con licencia Omar Castañeda González, aunque la primera con menos presencia y sin ser muy conocida, pero su virtud es que es amiga y cuenta con el apoyo de Marina Vitela, ya que es de su equipo, mientras que el segundo que tiene más trayectoria política, con experiencia y le sabe al tema de la política que incluso tiene muchos simpatizantes, pero ahora está distanciado de la precandidata gomezpalatina, si se realizan las encuestas libres, seguro la gana Omar, pero habrá que esperar, porque todo puede cambiar por aquello de la equidad de género y la línea puede ser otra.

MAS QUE FRACTURADOS

Lo sucedido el pasado sábado en Gómez Palacio, donde grupos morenistas atacaron a huevazos y tomatazos a su propia dirigencia estatal y nacional, solamente da una muestra de la gran división que enfrentan al interior del Movimiento Regeneración Nacional, de ahí que los contrincantes de partidos políticos opositores no tienen ni que echarle gasolina al fuego para que los de Morena se sigan dividiendo, pues solos se pintan muy bien para eso, es por ello que, ante la gran división que tienen, sólo favorecerá a la coalición “Va por Durango” integrada por el PRI-PAN-PRD quien puede obtener resultados favorables en todo el Estado en el próximo proceso electoral, ¡a ver qué sucede!.