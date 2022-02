El Sol a Plomo

¡VA POR LA TERCERA!

Quién realmente está haciendo historia es la empresaria lagunera Leticia Herrera Ale, debido a que en su meteórica carrera política, ha ocupado importantes cargos de elección popular y en todas las que ha participado las ha ganado, diputación local, federal, senadora y dos veces alcaldesa, pero al ir por tercera ocasión para buscar la Presidencia Municipal de Gómez Palacio, con tan sólo el registro, hará y seguirá haciendo historia, primero porque fue la primera mujer en ser la primera autoridad de este municipio y luego por ser en dos ocasiones en lograr el mismo cargo que en la segunda ocasión logró un triunfo de 81 mil votos por 19 mil de su más cercano competidor, en ese entonces el panista Francisco León Junior, este jueves cuando se registre como precandidata del PRI, Lety Herrera marcará historia al ir por tercera ocasión a la alcaldía.

TODO INDICA QUE SERÁ BETZABÉ POR MORENA

Quien anda de promoción es la ex directora del DIF gomezpalatino, Betzabé Martínez Arango, quien anda buscando la precandidatura de Movimiento Regeneración Nacional, aunque no la tiene nada fácil pues también está luchando el legislador con licencia Omar Castañeda y el ex diputado local Cesar Aguilar Palacio, ambos con vasta experiencia, pero la ventaja la tiene la dama, pues cuenta con el apoyo de la dirigencia estatal y nacional, que de quedar como precandidata, habrá una contienda de mujeres, por el lado del PRI Lety Herrera, con gran trayectoria y buenos resultados, mientras que por el lado de Morena, la joven inexperta en política, pero que tendrá el apoyo desde el ámbito nacional, estatal y local, se vislumbra una buena contienda, esperemos que se concreten los registros.

PUEDE SER LA PRIMERA REELECCIÓN

Con el registro de Homero Martínez Cabrera en el Partido Revolucionario Institucional para buscar la candidatura a la alcaldía, será por primera ocasión que se dé un registro para una reelección en administración municipal continua, es decir, iniciar una administración y al concluir, (en caso de ganar en las elecciones), continuar con el siguiente trienio, que dicho sea de paso, sería bueno para Lerdo por tantos proyectos que está concretando la administración actual, pero, primero lo primero, vamos por pasos, pues este jueves son los registros y en Lerdo hay varios interesados, aunque se sigue trabajando hasta el último momento para que haya candidato de unidad, de ahí que a más tardar a la 1 de la tarde sabremos, pues es el tiempo en que se cierran los registros, la incógnita es, el regidor Pepe Padilla se sumará al proyecto de Homero?, hoy jueves lo sabremos.

MUCHO HERMETISMO

En el municipio de Lerdo, los morenistas están muy herméticos, aunque se corre el rumor que la abanderada de la alianza entre este partido, el verde, el PT será Jaqueline del Río López, si amable lector, la síndico municipal y que está a la diestra del alcalde Homero Martínez, pues hay que recordar que en una sesión ordinaria pasada, Jaqui como le dicen sus más cercanos colaboradores, renunció al PRI y se proclamó independiente, pero ahora se menciona que ha tenido reuniones con personalidades de Morena y del Verde para concretar lo que será muy seguramente su precandidatura y luego la candidatura para buscar la alcaldía, de ser así, habrá un fuerte “encontronazo”, con su también posible contrincante Homero Martínez, esperemos y diremos.