El Sol a Plomo

MÁS VALE TARDE QUE NUNCA

Quienes ahora implementaron un plan de calendarización para vacunar a los jóvenes adultos de 30 a 39 años en Gómez Palacio, ahora sí se vio una mayor y mejor organización por parte de los servidores de la nación del programa de Bienestar, pues en 4 días segmentaron a este sector y con base a las edades los están citando, sin embargo, no faltaron los despistados, pues en el primer día era para los de 30 a 32 años, sin embargo, llegaron personas de 33 a 39 años a quienes les informaron que deben esperar su turno según les corresponda, lo que causó molestia en algunos, aunque esto evitó aglomeración y que las vacunas se terminaran con en un momento se presentó en el módulo de la Expo feria y aunque muy tarde se está estructurando una mejor organización, y digo muy tarde, pues ya están en las dosis de refuerzo, pero bueno, como dicen por ahí, más vale tarde que nunca.

QUE REGRESARÁ A LA SINDICATURA?

El síndico municipal con licencia, diputado federal del 02 con licencia y actual precandidato por Morena a la alcaldía de Gómez Palacio Omar Castañeda González, que muy probablemente regresará a la sindicatura, esto luego de que está viendo los “dados” cargados hacia una mujer para encabezar la candidatura a la Presidencia Municipal, de ahí que en caso de que a Omar no se le favorezca como candidato y que muy probablemente así será, ya que no es del equipo de ya saben quién, se regresará como síndico y por qué no a la diputación federal?, pues simplemente porque de esa forma tendrá control de dos espacios, el de síndico y la legislatura.

CÓMO CAMBIAN LAS COSAS

Al interior de Morena, los que en su momento eran aliados de Marina Vitela hoy se han convertido en los adversarios políticos, mientras que los que antes eran los adversarios, ahora son los aliados, pues el grupo de Omar Castañeda y René Galindo están en franco distanciamiento de la alcaldesa con licencia de Gómez Palacio, en tanto que los que antes eran acérrimos adversarios tales como Rafael Palacios y Armando Navarro, ahora son los más fieles aliados que incluso ya están en el equipo de campaña, incluso hasta andan haciendo declaraciones en favor de la gomezpalatina, cuando antes le hacían no buenos señalamientos, pero así las cosas en política, un día eres y al otro ya no.

TRABAJO Y MÁS TRABAJO

Para tener un gran referente, seguir construyendo y generando confianza de que el PRI verdaderamente trabaja en favor de los más vulnerables, para muestra basta un “botón” y esto se puede observar en el trabajo que realiza la diputada local del distrito 13 con cabecera en Lerdo, Susy Torrecillas, quien a pesar de las inclemencias del clima, con las bajas temperaturas, sale a visitar a las familias que habitan su distrito, labor que viene realizando intensamente desde el primer día de su gestión, pues hay que recordar que es la única representante local priista en la laguna, de ahí que tendrá que seguir dando este ejemplo de trabajo y más trabajo, pues a diferencia de sus homólogos legisladores de Morena en la Laguna, brillan por su ausencia.