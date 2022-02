El Sol a Plomo

SE CONFIRMA

Ante los constantes rumores de que si el ex gobernador Jorge Herrera Caldera estaba operando en el equipo de la aspirante a la gubernatura por Morena, Marina Vitela, pues esta información se confirma que el ex mandatario estatal estará participación en este proyecto, incluso se conoció que la presencia y operación de Carlos Avilés, Secretario Privado y Alejandro Márquez, ex Secretario de Desarrollo Social, están en el equipo, incluso también se habla de otros ex funcionarios del sexenio pasado, que fueron de primer nivel, tal como Arlene Contreras que ya están en el equipo, esperemos en los próximos días para saber quién más está en dicho proyecto que no es malo, sólo que eran o tal vez siguen siendo “priistas”. Con eso de que los tienen que señalar en el consejo de honor y justicia del PRI y de ahí proceder.

DURANGUENSE PARTICIPARÁ EN TELENOVELA NACIONAL

La joven Fortina Maldonado, actriz de teatro, cine y televisión, de origen duranguense, se va consolidando en el mundo del espectáculo y en el gusto del público, de ahí que próximamente la veremos en la nueva versión o versión moderna “Los Ricos También Lloran”, la cual se estrena el próximo 21 de febrero en el llamado canal de la estrellas; cabe señalar que Fortina Maldonado fue dirigida por Miguel Sabido, en su pastorela barroca: “Sor Juanita y su Abuelo”, presentada en el teatro San Rafael y por Álvaro Cerviño, en el Teatro “Libanés”, en la puesta en escena “Muchachos de Nueva York”, por lo que, gracias a su tesón y gusto por la actuación, los frutos comienza a cosechar y sobre todo dejando el nombre de Durango en alto.

BAJAN LOS CONTAGIOS

Con la disminución no sólo en el Estado de Durango, sino en todo el país y con ello cambiará el semáforo epidemiológico en nuestra entidad, esperemos que la ciudadanía siga manteniendo las medidas y protocolos sanitarios y no relaje las medidas, esto con el fin de evitar una nueva ola de contagios y lograr detener y si es posible erradicar el virus del SARS-CoV 2, que aún y cuando esta última variante denominada “Ómicron”, no fue tan agresiva, pero si de una mayor rapidez de contagio, las autoridades de salud siguen exhortando para que la gente extreme precauciones y el hecho de que los contagios van a la baja, no quiere decir que se relajen las medidas, sino que se sigan extremando las precauciones hasta en tanto ya no se registren más contagios, esperemos lograrlo, pero es un esfuerzo de todos.

RESULTADOS DEL DÍA DEL AMOR…

En los próximos días conoceremos los resultados que arrojan los festejos del Día del Amor y la Amistad en el sentido de que, si la ciudadanía extremó precauciones o no en cuanto a las medidas sanitarias para evitar contagios de la Covid-19, pues desde el sábado 12, domingo y hoy lunes siguen los convivios y reuniones para conmemorar dicha fecha, de ahí que esperemos y no se tenga un repunte en los casos de este virus del SARS-CoV 2 no sólo en la región lagunera, sino en el resto del Estado de Durango, esto con el fin de no retroceder en el semáforo epidemiológico que este lunes 14 cambia a amarillo y se mantendrá hasta el próximo 20 de febrero.