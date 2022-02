El Sol a Plomo

GUERRA INTERNA EN MORENA

Donde se da un fuego amigo y muy polarizado, es en el ayuntamiento de Gómez Palacio donde hay o había un grupo fiel al diputado federal con licencia Omar Castañeda González, pues resulta que fueron despedidos al menos 14 que son morenistas pero del grupo de Omar, el motivo simplemente es político, ya que mientras les indicaron que le dieran el apoyo a través de sus redes sociales para Betzabé Martínez Arango quien es una de las que buscan ser la candidata de Morena al ayuntamiento, pues se negaron, ya que también Omar Castañeda busca la candidatura de este organismo y pues no lo van a traicionar, de ahí que la administración municipal optó por realizar un recorte de personal, lo cual dicho sea de paso decirlo, está en su derecho, pero lo cierto y evidente en Gómez Palacio es la guerra interna de la militancia morenista que cada vez le resta en vez de sumarle.

A RÍO REVUELTO…

Quien se puede ver beneficiado con la guerra interna de morenistas por buscar favorecer a su “gallo”, rumbo a la presidencia municipal de Gómez Palacio es el ex diputado Cesar Aguilar Palacio, ya que en forma muy discreta trabaja construyendo y se mantiene al margen de los pleitos entre los grupos de simpatizantes de Omar Castañeda y Betzabé Martínez, pues hay que verlo así, de los más de 40 aspirantes que se registraron en busca de la candidatura de Morena para Gómez Palacio, solamente son 3 los que tienen posibilidades, pues Omar tiene trayectoria y buenas posibilidades pero está distanciado de la que manda en Morena en el estado, mientras que Betzabé de quien se dice que es oriunda de la capital de Durango donde ha hecho mayormente su vida, no cuenta con trayectoria política, pero su virtud es que es amiga de la que manda en Morena en el Estado, por lo que ante esta lucha interna, quien bien puede aprovecharla es Cesar Aguilar y pescar la candidatura, pues bien dicen que “a río revuelto, ganancia de pescadores”.

FRACTURADO MORENA EN LERDO

Todos quieren y nadie se deja, pues en el municipio de Lerdo, los agremiados, militantes, simpatizantes y adheridos al Movimiento Regeneración Nacional que buscan ser los aspirantes a la candidatura a la Presidencia Municipal, están en una franca lucha interna de los distintos grupos que buscan tener el control y poner a su “gallo”, pero lo único que han obtenido es que cada vez se fracture más este movimiento político y que al final de cuentas le favorecerá al partido adversario que sin inmutarse solamente se sentó a ver cómo se pelean entre ellos fracturándose más, de ahí que eso de divide y vencerás, pues no se aplica específicamente así, ya que los mismos morenistas se encargan de dividirse.

EN CABALLO DE HACIENDA

Pero lo que pasa en Morena, simplemente le está favoreciendo al hoy alcalde Homero Martínez Cabrera quien será el próximo candidato de la coalición integrada por el PRI-PAN-PRD, que de seguir así las cosas con los partidos de enfrente, pues todo hace suponer que no tendría problemas para reelegirse, de ahí que se puede mencionar que hasta el momento va en “caballo de hacienda” rumbo a seguir en el próximo trienio, pero los priistas, panistas y perredistas no debe dormirse en sus laureles, ya que la contienda constitucional aún no inicia, pero hasta el momento y mientras que en los partidos de enfrente se pelean entre ellos, todo le favorecerá al próximo candidato de la alianza “Va por Lerdo”.