El Sol a Plomo

¿INVITACIÓN O PROMOCIÓN A FAVOR DE AMLO?

En la última semana se ha observado varios espectaculares donde se promocionan la próxima jornada democrática de la “Revocación de Mandato del Presidente de la República”, que se realizará el domingo 10 de abril a nivel nacional, sin embargo, en estos anuncios que se pueden observar en distintas partes de Gómez Palacio, no hay un número de registro, ni mucho menos quién se hace responsable de la publicación, solo aparece la imagen del presidente Andrés Manuel López Obrador con la leyenda “Vamos a votar” y otra en el mismo anuncio “#quesigaAMLO”, que más bien, en vez de invitar a la ciudadanía a participar, la están predisponiendo a apoyar al presidente, pero quién regula este tipo de anuncios, que dicho sea de paso el costo de rentar el espacio es algo oneroso, de ahí que la pregunta es, ¿quién cubre estos gastos?, ahí lo dejamos de tarea.





JUNTOS PERO NO REVUELTOS

El pasado sábado en un salón de una Facultad que está en el núcleo universitario de la UJED campus Gómez Palacio, donde presentaron el libro “A la mitad del camino” del autor, usted ya sabe quién, a la comunidad estudiantil, que a pesar de ser un evento para los jóvenes estudiantes, pues hubo dos precandidatos de Morena que aprovecharon la oportunidad para apersonarse, se trató de Betzabé Martínez y Omar Castañeda, pero cada quién por su lado y fue muy evidente el distanciamiento que hay, pues la dama fue acompañada de sus seguidores mientras que el legislador federal con licencia también, pero estuvieron de un lado un grupo y al otro extremo, el otro, además al término del evento, también cada uno por su lado salió del lugar, lo que demuestra el distanciamiento que hay entre el grupo de Marina que apoya a Betzabé y el de Omar que es apoyado por el doctor Enríquez, sin duda que los integrantes de Morena son como el agua y el aceite.





¡¡¡QUIEREN REGRESAR!!!

Según los rumores en las plazas y cafés públicos, los ex alcaldes de Lerdo y que en su momento traicionaron al PRI para abanderar otro partido político en busca de espacios públicos en la pasada jornada electoral, ahora quieren regresar al partido que les ha dado todo, se trata (primero las damas), María Luisa González Achem y Carlos Aguilera Andrade, aunque ambos exalcaldes en su momento priistas, no han dicho públicamente su inquietud, pero cuando el “río suena, es porque agua lleva”, ya que son muchos los rumores de que ambas personalidades supuestamente buscan un regreso a las filas del tricolor, pero primero hay que saber si ya fueron expulsados o no y luego saber si en el comité municipal que preside Juan José Carrillo Aldaba ha recibido la solicitud de que ambos quieran regresar, así las cosas.





OPERACIÓN UNIDAD

Aunque la síndica municipal del ayuntamiento de Lerdo, Jaqueline del Río López evidentemente no es del equipo del alcalde Homero Martínez Cabrera, sería importante para ambos que dejen sus diferencias en caso de que las haya y unan esfuerzos en favor del proyecto que encabeza el Presidente Municipal para lograr la reelección y sobre todo para sumarle al ahora candidato de la coalición, “Va por Durango”, integrada por el PRI-PAN-PRD, Esteban Villegas Villarreal, pues de lo contrario, se pueden llevar un susto en el próximo proceso electoral y no precisamente porque Jaqueline buscara salir del PRI, lo cual vemos muy difícil que lo haga, aunque es de todos conocidos que ella es un activo muy importante y le puede sumar mucho tanto para Esteban y Homero en esta localidad, por lo que seguramente en las próximas semanas seguramente los priistas realizarán su operación de unidad para acercar a todos los actores políticos.