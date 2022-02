El Sol a Plomo

BUENA LABOR AL FRENTE DEL CCE DURANGO

Quien dejó buenos resultados en el Consejo Coordinador Empresarial en la ciudad de Durango, fue el joven José Miguel Castro Maygoitia, quien a pesar de que había la aceptación de que pudiera reelegirse, decidió que no, sus motivos debió tener, pero hay que reconocerle que realizó una excelente labor en conjunto con todo el gremio empresarial y prueba de ello es que Durango recuperó al 100 % y hasta un poco más, los espacios laborales que se perdieron durante la pandemia y de eso tiene mucho que ver, el sector empresarial, además deja un gremio unido, pero ahora le corresponderá a la empresaria Magdalena Gaucín Morales quien llega al CCE Durango y de todos es sabido que las mujeres suelen destacar y superar los retos.

CTMORENISTAS?

Los rumores en la región lagunera es que la central obrera CTM Gómez Palacio que es dirigida en teoría por Rosario Sáenz, pero en la práctica por su hijo Juan Segovia quien por cierto trabaja en la administración municipal de esta ciudad lagunera y que ha realizado labores en favor del partido Movimiento Regeneración Nacional, por lo que la mus lastimada CTM y en la cual, se conoció que hay sindicatos que ya abandonaron esta central que en otrora tiempo fue un sector fundamental del priismo, pero en la actualidad se está cayendo a pedazos y como dice un analista del fenómeno ovni, “y nadie hace nada”, aunque hay la esperanza de que el nuevo dirigente del PRI en esta ciudad Raúl Meraz Ramírez, pueda intentar enderezar el barco cetemista que está a punto de encallar.

PUGNA INTERNA

Que el conflicto que se presenta en el instituto 18 de marzo que es elevado a rango de universidad y que un día se dice que ya está y otro que aún no, pues los ex directores que están impulsando que se concrete como universidad y que el rector sea Raúl Muñoz de león Segovia, están sumamente molestos porque se sienten engañados y burlados, pero por otro lado se escucha el rumor que quien está detrás de esta situación para detener la Universidad y que se quede otra persona como rector, es la ex alcaldesa de Lerdo Rosario Castro Lozano, pues resulta que este problema tiene más allá que ver con intereses de grupos panistas, de ahí que todo figuras como Jorge calero director de la División de Estudios Superiores 18 de marzo, Julio Castañeda, entre otros, son los que apoyan a Castro Lozano, de ahí que el problema de la universidad, es más un conflicto de intereses políticos que está afectando la imagen de esta casa de estudios.

AL PARECER MORENA TIENE “GALLO”

Según los comentarios y rumores que se escuchan en los cafés y plazas públicas del municipio de Lerdo, señalan que Yanko González Vázquez actual secretario de finanzas de Morena en el estado de Durango, será el candidato para la alcaldía de la ciudad jardín, incluso se le preparó el terreno para que sea el elegido, aunque hay otras personas que han levantado la mano, incluso se habla de más de 50 aspirantes, pero esta persona oriunda de Lerdo, es el que se dice que tiene la venia de “ya saben quién”, hasta simpatizantes morenistas andan entusiasmados apoyándolo, de ahí que en las próximas semanas conoceremos si se concreta.