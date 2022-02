El Sol a Plomo

A REDOBLAR ESFUERZOS

No cabe duda que al dirigente municipal del PRI de Gómez Palacio, Raúl Meraz Ramírez le dejaron un “paquete” muy importante y cuyos resultados no deben ser ni a mediano, ni mucho menos a largo plazo, sino ya, pues las campañas están a la vuelta de la esquina, aunque y a pesar de su juventud, el líder local priista cuenta con vasta experiencia, pues ha sido regidor y eso le genera capacidad de gestión y conciliación, pues ahora no sólo tiene que acercar y trabajar con todos los grupos, sectores y organizaciones al interior del partido, sino también con los partidos del PAN y el PRD que incluso ya ha tenido acercamiento con sus dirigentes y ha logrado importantes avances, ya que en esta ocasión el trabajo que realizarán es para un bien común, pero en un mes más Raúl debe de tener resultados tangibles, ya que está por iniciar las campañas y debe sacar no buenos resultados sino, excelentes pues para eso lo llamaron, de ahí que debe redoblar esfuerzos, sobre todo como sus principales sectores.





CTM SIN FUERZA

Por cierto, en uno de este sectores en el que tendrá que redoblar esfuerzos el líder priista Raúl Meraz, será con la Confederación de Trabajadores Mexicanos con sede en Gómez Palacio, pues la otrora central obrera que era un pilar fundamental para el PRI, ahora demuestra debilidad lamentablemente a su desmoronamiento que enfrenta y que sigue la desbandada de sindicatos, pues la dirigente Rosario Sáenz por más que se esfuerce no logra enderezar el “barco” y sus colaboradores poco o nada pueden hacer, pero lo más lamentable es que cada vez hay más los cetemistas que se están uniendo a los de Morena, para muestra está Juan Segovia quien por cierto es hijo de la líder cetemista gomezpalatina, quien labora en la administración municipal y desde ahí apoya a Morena.





GRUPOS DE LA CNOP MOLESTOS

También Raúl Meraz debe trabajar mucho en el sector popular que es la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, pues las quejas de líderes de los comités que integran la CNOP gomezpalatina en diferentes colonias han manifestado su molestia por la falta de un buen liderazgo, ya que señalan que el dirigente Francisco Bardán Ruelas no los ha visitado y cuando van al edificio nunca lo encuentran, de ahí que dicen no ven un buen trabajo y aunque no expresan que se saldrán, pues tienen bien definido ser priistas y apoyarán a la próxima candidata a la presidencia municipal, pero desde sus trincheras, de ahí que el dirigente priista Raúl Meraz tendrá que darle un “jalón” de orejas a Bardán para que se ponga las pilas y comience a buscar a los líderes de colonias para sumar y no restar.





LA CNC REALIZA UN TRABAJO “PIAN PIANITO”

A pesar de los recortes presupuestales del gobierno federal y la eliminación de programas de apoyo para el campo, aun así el sector campesino adherido al PRI se mantiene firme y leal a sus convicciones, pues el dirigente cenecista de Gómez Palacio, Hipólito Pasillas Ortíz es el único líder de los 3 sectores más importantes de este partido político que se le ha visto trabajar a pesar de tantas adversidades, además se le ve muy seguido en el PRI, lo cual habla del interés que tiene por sumar y colaborar con su “granito de arena” para lograr resultados positivos en la próxima jornada electoral, esta es una muestra de querer trabajar, sin recursos, ni apoyos, pero la nobleza y lealtad de los campesinos es evidente y ahí la llevan trabajando como por ahí se dice, “pian pianito”.